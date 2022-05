Terugblik: LG-testpanel en event in teken van LG Gram-laptops

Tweakers Partners en LG deden een tijd geleden een oproep voor het LG Gram Testpanel en kick-off event. Vier communityleden konden tijdens het kick-off event op woensdag 20 oktober aan de slag met verschillende LG Gram-laptops. Bovendien kregen ze een rondleiding op het kantoor van de elektronicafabrikant om kennis te maken met de laatste apparaten en gadgets. Tijdens het event werden alle geldende coronamaatregelen in acht genomen.

Na aankomst op het LG-kantoor in Amstelveen werden de deelnemende communityleden rondgeleid door de showroom van LG, om daarna te genieten van een heerlijke lunch. Hierna werd er afgereisd naar Mediamatic waar de tweakers konden starten met het testen van de LG Gram-laptops, voor een eerste indruk. De gezellige dag eindigde met een kleine borrel, waarna de tweakers met een LG Gram-laptop onder hun arm huiswaarts keerden om de machines uitvoeriger te testen. Wederom kunnen we terugblikken op een geslaagd en leerzaam event.

Beeldkwaliteit

De LG Gram-laptops zijn beschikbaar in twee formaten: 16 inch en 17 inch (respectievelijk met een vanaf-prijs van 1499 en 1599 euro). Alle modellen hebben een scherm met een beeldverhouding van 16:10 die efficiënter en accurater werken mogelijk moet maken. Doordat je meer verticale ruimte hebt, zie je meer van een tekst of webpagina dan op een standaard 16:9-scherm. De LG Gram 16- en Gram 17-modellen zijn beide uitgerust met een scherm met 2560x1600 pixels.

Tester Lemon4man is onder de indruk van de beeldkwaliteit: “De kleuren spatten eraf. Niet alleen tijdens het kijken van een film, maar ook bij de eerste keer dat ik door mijn stageverslag ging, stond ik echt versteld van hoe de figuren en afbeeldingen eruitzagen. De 16:10-beeldverhouding is verrassend prettig en beviel goed. Hij geeft net dat beetje extra dat je niet dacht nodig te hebben, maar op het moment dat je het niet hebt stiekem toch wel mist.”

Slank en licht

Zoals de naam al doet vermoeden, is het portable karakter een belangrijke feature voor LG. De Gram-laptops hebben een speciale magnesiumlegering om de machines zeer licht te houden, maar moeten tegelijkertijd tegen een stootje kunnen. Het 17-inchmodel weegt 1,3kg. ImpaileR valt het gewicht dan ook direct op: “Door dit lichte gewicht verwacht je het niet, maar LG claimt een ‘military graded durability’. De matzwarte magnesiumlegering voelt solide aan. Het scherm opent soepel en heeft qua bouw geen goedkope uitstraling.”

Ook Wisdude vindt het gewicht een groot pluspunt. Dat is niet zo vreemd; als leraar loopt hij veel van lokaal naar lokaal. “Het vervoer van de laptop is echt top, door het gewicht en de dikte is de laptop goed in mijn tas te vervoeren.”

Poorten en accuduur

De modellen zijn voorzien van twee USB-C-poorten met ondersteuning voor Thunderbolt 4, waarmee de laptop ook is op te laden. Een 3,5mm-koptelefoonaansluiting en HDMI 2.0-poort zijn ook van de partij. Aan de rechterkant bevinden zich twee USB-A-poorten en een microSD-kaartlezer. Dankzij de 72Wh- en 80Wh-batterypacks moet de LG Gram bij gemiddeld gebruik ruim een dag vooruit kunnen na één enkele laadbeurt. Bij Lemon4Man kon de laptop zelfs nog langer mee op een lading. Hij was dan ook zeer verrast over de accuduur. De Gram kon bij hem twee achtereenvolgende werkdagen mee, zonder dat hij hem tussentijds hoefde op te laden. Ook ImpaileR is te spreken over de accuduur: “De Gram is zo’n laptop die je in je tas stopt waarna je vergeet dat je hem bij je hebt. De accu is ruim voldoende om een werk- of schooldag mee door te komen.”