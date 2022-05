AI: Theorie en praktijk ontmoeten elkaar in webinar met BrainCreators en IBM

AI wordt steeds belangrijker en een groeiend aantal bedrijven wil meer waarde halen uit hun datasets. In een door Tweakers en IBM georganiseerd webinar zullen experts de ontwikkelingen op dit vlak tegen het licht houden. Wat doe je bijvoorbeeld wanneer je nieuwe toepassingen gaat bedenken voor bestaande datasets? De onderliggende infrastructuur moet uiteraard op orde zijn, maar mag het allemaal ook wel? Experts van BrainCreators en IBM geven tijdens een webinar op 25 november antwoord op deze en andere vragen.

Belangrijke aandachtspunten waar tijdens het webinar op in wordt gegaan, zijn ethiek en regelgeving. Elke organisatie die 'iets met data' doet heeft ermee te maken. Het anonimiseren van beelden maakt hier onderdeel van uit. "Bij weginspecties (zoals bij de toepassing van BrainCreators) denk je daar misschien niet aan, maar hiervoor maakt men 360-gradenbeelden", aldus Sophie Kuijt, CTO en data & AI ethics lead bij IBM Benelux. "BrainCreators gebruikt ze niet alleen voor het controleren van wegdekken, maar ook voor zaken op en langs de weg, zoals verkeersborden." Hier ligt een uitdaging; als je meer kunt doen met AI voor data-analyse, kan dat dan ook vanuit het oogpunt van bijvoorbeeld privacy? ''Allerlei bedrijven denken na over wat zij kunnen doen met AI in datagedreven processen.''

Gerbert Kaandorp is CTO en medeoprichter van BrainCreators, en maakt 'digitale inspecteurs'. Dit zijn AI-gedreven softwarepakketten die lastig en repetitief werk kunnen overnemen van mensen en waarmee klanten gemakkelijker kunnen opschalen. "Daar zit een heel proces achter", vertelt hij. "We moeten software trainen om een bepaalde taak over te nemen, wat betekent dat we de juiste data moeten gebruiken en domeinexperts nodig hebben om deze data te duiden, en daar bouwen we dan een managementsysteem bij. De complexiteit zit met name in het 'vangen' van kennis die soms gestructureerd is in onder meer Excel-lijsten, maar soms ook in de hoofden van mensen zit."

Wat is er allemaal mogelijk?

Niet alle data kun je zomaar 'in de cloud gooien'. Wet- en regelgeving, waaronder de AVG, zijn een factor om rekening mee te houden. Een ander aspect betreft het anonimiseren van beelden. Een camera die 360-gradenbeelden maakt van de weg, legt immers ook al snel fietsers, voetgangers en automobilisten vast. Sophie heeft vaak te maken met dit soort vraagstukken. "Allerlei bedrijven denken na over wat zij kunnen doen met AI in datagedreven processen, maar ook over wat mogelijk is binnen de bestaande richtlijnen. Je kunt opeens veel meer met datagedreven analyses uitvoeren, maar vervolgens krijg je met allerlei zaken te maken. Hoe transparant ben je over je veranderende datagebruik? Wie worden daarin gekend en hoe zit het proces in elkaar? En ook de impact op betrokken medewerkers is belangrijk."

Tijdens het webinar op 25 november komen alle aspecten rond het gebruik van AI in datagedreven processen aan de orde. "We nemen mensen er doorheen, van begin tot eind", zegt Gerbert. "Hoe bouw je zoiets in de praktijk? Je hebt technologie nodig, maar ook mensen en de integratie tussen proces en werkelijkheid." In de verschillende tussenstappen blijkt wel hoe jong deze bedrijfstak is, vervolgt Gerbert. "Wat gebeurt er bijvoorbeeld tussen het moment van de opname en het moment waarop de beelden worden geanonimiseerd? Hoe lang duurt deze periode? En weet je zeker dat er geen andere kopieën zijn als je data vernietigt? Om verder te professionaliseren, moeten veel details worden uitgewerkt."

Toepassing moet aansluiten bij waarden

IBM ondersteunt verschillende bedrijven bij het toepassen van AI, onder meer via consulting en diensten, en met hardware. Sophie: "De ontwikkeling die wij de afgelopen jaren hebben gezien, is dat we veel meer end-to-end naar de keten kijken, tot en met de eindgebruiker. Daarbij moet je goede afspraken maken. Gedurende het hele ontwikkelproces - vanaf het begin - hanteren we Design Thinking als aanpak." Behalve het goed ondersteunen van de toepassing vanuit design, tooling en governance is een belangrijke les dat je ook moet zorgen dat hij moet aansluiten bij de waarden die je als organisatie voor ogen hebt. "Wij hebben zelf een aantal principes opgesteld die we in het ontwikkelproces al heel concreet maken en waardoor je op verschillende momenten kunt ingrijpen."

''We moeten software trainen om een bepaalde taak over te nemen.'' Ten slotte moet de onderliggende infrastructuur de benodigde snelheid, robuustheid en veiligheid aan de toepassing geven. Tonny Bastiaans, product manager bij PowerVS, is in zijn rol verantwoordelijk voor IBM's Power-systemen die veel zware, datagedreven processen ondersteunen. “Met IBM Power Systems hebben we een bewezen staat van dienst; we kunnen zware datagedreven processen goed aan. Deze servers kunnen snel heel veel data verwerken. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan de veiligheid van deze servers.”

Op weg naar data-driven werken

Het toepassen van AI voor weginspecties is slechts een van de vele projecten waarbij de bovenstaande vraagstukken steeds weer terugkomen. Gerbert vertelt dat hij onder meer met een groot retailbedrijf in kleding kijkt naar hoe zij het totale interne proces meer data-driven kunnen opzetten. "We zijn begonnen met datacollectie met general adversary networks (gan's) die oneindig veel menselijke gezichten kunnen genereren. Deze beelden embedden we in producten die als inspiratie dienen voor designers en ook inkopers kunnen helpen. Ook voor een bedrijf in de afvalverwerking bouwen we een oplossing, zodat op basis van camerabeelden afvalstromen steeds beter kunnen worden gesorteerd voor recycling."

Het voortdurend verbeteren, aanpassen waar nodig, en monitoren van de kwaliteit van zulke toepassingen is belangrijk, voegt Sophie toe. "Je moet blijven instaan voor de kwaliteit ervan. Je creëert een intelligente toepassing en die moet je blijven begeleiden." Met het webinar hoopt ze het enthousiasme te vergroten voor AI-projecten in het algemeen. "Technologie hoort daarbij, maar het is ook belangrijk dat wordt nagedacht over manieren om het op een verantwoorde manier te doen." Tonny voegt eraan toe dat juist de praktijk de plek is waar academische kennis de harde werkelijkheid ontmoet. "Je zult moeten blijven samenwerken om de verschillende problemen op te lossen." Gerbert: "Het is een uitdaging om ook als AI-developer steeds weer buiten je comfortzone te treden. De praktijk is onderdeel van je probleem en daar moet je mee om kunnen gaan."

