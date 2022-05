KPN belooft beter draadloos internet door vernieuwde Wifi Manager en SuperWifi

Niets is zo irritant als een wifi-signaal dat niet overal in huis even sterk is. Er zijn tal van oplossingen voor, en een daarvan is KPN’s vernieuwde Wifi Manager. Deze online tool moet een hoop irritaties verhelpen door wifi-problemen op te lossen. Daarnaast biedt hij bestaande klanten aanvullende hardware in de vorm van SuperWifi-punten, tegen volgens de provider scherpe prijzen.

Het zal niemand vreemd in de oren klinken: zit je lekker beneden aan de keukentafel te werken, schreeuwt een huisgenoot een verdieping hoger dat ‘het wifi-signaal weer eens zo slecht is’. Met de moderne manier van huizen bouwen - veel beton, veel isolatiemateriaal - zal dat eerder vaker dan minder vaak voor gaan komen.

Wat is mesh en hoe lang bestaat het al?

Voor het boosten van je thuisnetwerk en draadloos internet thuis bestaan tal van oplossingen, maar een toepassing die steeds vaker voorbijkomt, is het creëren van een mesh, oftewel een multiroom-wifi-netwerk. Een dergelijke opstelling bestaat uit twee of meerdere nodes die samen een enkel netwerk aanmaken en je apparaten automatisch op een intelligente manier verbinden met de node die het beste bereik biedt. KPN’s SuperWiFi biedt als mesh-netwerk altijd het beste bereik in huis. Voor we daar verder op ingaan, eerst een klein stukje geschiedenis.

De technologie achter mesh is natuurlijk niet zomaar uit de lucht komen vallen. De kenmerken van mesh-netwerken hebben zich in de afgelopen decennia in verschillende vormen en toepassingen gemanifesteerd. De huidige mobiele mesh-netwerken vinden hun oorsprong in tientallen jaren militair onderzoek en ontwikkeling in Amerika. De geschiedenis gaat terug tot begin jaren '70 van de vorige eeuw, met de ontwikkeling van pakketradionetwerken door het U.S. Defense Advanced Research Projects Agency (Darpa), dat trachtte het Arpanet (de voorloper van het huidige internet) na te bootsen via draadloze verbindingen. Deze netwerken maakten gebruik van enorme radio's met een laag doorvoervermogen. Ze vormden de basis voor een lange reeks ontwikkelingen op het gebied van mesh-technologie binnen het leger.

Mesh versus wifi-versterkers

Fast forward naar de 21e eeuw was het Sonos dat als een van de eerste elektronicapartijen met zijn speakers mesh-technologie in de huizen van consumenten bracht. Een Sonos-systeem creëert een eigen AES-gecodeerd mesh peer-to-peer-netwerk, bekend als SonosNet, voor het gelijktijdig streamen van muziek in verschillende ruimtes. Vandaag de dag is een multiroomsysteem thuis redelijk eenvoudig gerealiseerd. Er zijn natuurlijk verschillen tussen deze systemen. De meeste meshnetwerken zijn volledig draadloos, met een apart wifi-kanaal en een aparte antenne. Zo wordt storing en vertraging - die bijvoorbeeld bij wifi-versterkers veel optreedt - gereduceerd.

KPN’s Wifi Manager en SuperWifi

Terug naar KPN. Het bedrijf zet al langer in op SuperWifi, een kit waarmee je je KPN-modem kunt aanvullen met een of meerdere steunpunten die tezamen een apart mesh-netwerk kunnen vormen. Speerpunt in deze strategie is de Wifi Manager, een online tool die consumenten thuis hun wifi laat controleren. Zo helpt de tool je na te gaan hoeveel wifi-punten je eventueel nodig hebt. Als je al over die punten beschikt, geeft de tool uitleg over hoe je je huidige set-up beter kunt instellen en externe factoren zoals stoorbronnen of oude devices kunt elimineren. Daarnaast helpt de tool met het optimaliseren van je wifi-signaal, zonder extra benodigde hardware.

De Wifi Manager controleert eerst bij consumenten thuis of hun verbinding met het KPN-netwerk op orde is. Er wordt gevraagd om in te loggen met een KPN-ID om de verbeteringen op afstand door te voeren. Natuurlijk kun je ook tal van andere wifi-apps downloaden om thuis je wifi-signaal te controleren, maar als klant van KPN mét apparatuur van KPN is het handig om deze manager zeker te proberen. Het is wellicht zelfs interessant om resultaten van verschillende apps naast elkaar te leggen.

Ieder huis is anders en een ouder, afgelegen huis met veel houten delen zal andere resultaten opleveren dan een modern huis in een woonwijk van een grote stad. Om te bepalen wat een specifieke situatie nodig heeft, moet de gebruiker antwoord geven op een paar korte vragen. Volgens KPN zijn er wel honderd verschillende uitkomsten mogelijk, wat betekent dat de ontwikkeling van de tool niet over één nacht ijs is gegaan.

Het meeste uit je wifi-signaal halen

De Wifi Manager biedt de mogelijkheid om je wifi te verbeteren op basis van de huidige, aanwezige apparatuur. Hij kan ook tips en tricks delen om de kwaliteit van de wifi-verbinding te verbeteren. Daarnaast kan het advies tot de aanschaf van SuperWifi-punten uit de tool rollen, waarna klanten direct een scherpe aanbieding krijgen voorgeschoteld. Kritiek die KPN nogal eens krijgt - ‘men gebruikt de Wifi Manager enkel om SuperWifi-punten aan te smeren’ - kan gemakkelijk door het bedrijf worden gepareerd. De punten worden zeer scherp aangeboden (momenteel 29,50 euro per punt, aanbieding alleen verkrijgbaar via de Wifi Manager), ver onder de marktwaarde van vergelijkbare apparatuur op de markt. Het is volgens KPN dan ook niet de bedoeling zoveel mogelijk hardware te verkopen of hier geld aan te verdienen, maar om gebruikers zoveel mogelijk uit hun wifi-signaal te laten halen en de beste service te leveren.

Minder hulpvragen over wiebelende wifi

Kijken we naar de SuperWifi-punten, dan valt een aantal zaken op. De SuperWifi-punten ondersteunen de 802.11ac-standaard (Wi-Fi 5), evenals band-steering waarmee clients automatisch optimaal over de 2,4GHz- en 5GHz-band worden verdeeld. Elk SuperWifi-punt heeft één ethernetpoort. Je kunt een (tweede) gastnetwerk aanmaken op zowel 2,4GHz als 5GHz. Handig als je niet wil dat bezoekers zich gaan bemoeien met je Sonos-afspeellijsten of op je nas rondneuzen.

SuperWifi lijkt dan ook vooral bedoeld voor mensen die snel en relatief eenvoudig een oplossing willen creëren (de installatie kan via QR-codes binnen een paar minuten zijn afgerond) en daar niet te veel voor willen betalen, maar wel hun signaal stabiel en beter willen krijgen. Leuke bijvangst van een dergelijke set: de helpdesk van KPN (die overigens volledige service aanbiedt) zal door het laagdrempelige karakter minder vaak worden gebeld, schatten wij zo in. Het zal ook veel internetgerelateerde vragen van vrienden en familie richting de tweakers zelf schelen.

Meer lezen over de gemeten snelheden van KPN SuperWifi?

Vorig jaar testte Hardware Info de SuperWifi-punten van KPN en daarbij kwamen ze goed uit de bus. Op de 5GHz-band waren de prestaties in combinatie met de Experia Box v10a zelfs erg goed: als gemiddelde snelheid werd 571Mbit/s genoteerd, terwijl de nummer twee op de ranglijst bijna 100Mbit/s trager was. Op de 2,4GHz-band werd gemiddeld 155Mbit/s gehaald, waarmee KPN SuperWifi op die frequentie als solide middenmoter uit de test kwam.

Meer informatie over die specifieke test vind je hier.