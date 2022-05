OGD ict-diensten: Beveilig je kritieke processen, want elk bedrijf is doelwit

Er is de laatste tijd weer volop aandacht voor de digitale beveiliging van bedrijven en organisaties. Die schiet vaak tekort, met alle (financiële) gevolgen van dien zodra het misgaat. Het beschermen van de kritieke processen die jouw bedrijf draaiende houden, kent natuurlijk zowel softwarematige als menselijke aspecten. Bij OGD ict-diensten is informatiebeveiliging dan ook een belangrijk onderdeel van de dienstverlening.

Vooral ransomware blijft onverminderd een risico en is vaak het gevolg van een phishing-aanval. Een crediteurenafdeling is bijvoorbeeld erg gevoelig voor spear phishing, want hier is informatie over financiële transacties te stelen. Criminelen werken hiervoor mede volgens de opensource-intelligencemethode: online is een schat aan informatie over jouw organisatie te vinden, wat zeer gerichte social engineering mogelijk maakt. Een mail met bedrijfsspecifieke kenmerken die afkomstig is van een gespoofde afzender komt mede hierdoor zeer overtuigend over.

Niet elk bericht wantrouwen

"Statistisch gezien is het aannemelijk dat je als organisatie een keer door een cyberaanval wordt getroffen", vertelt Richard Plug, Business Information Security Officer bij OGD. “Door de stortvloed aan werkmails is het immers logisch dat je niet ieder binnenkomend bericht wantrouwt. Je kunt er min of meer wel vanuit gaan dat iemand op een gegeven moment op een verkeerd linkje klikt. Zeker nu we meer thuiswerken en je minder persoonlijk contact hebt met je collega’s”.

Een anti-phishingcampagne kan helpen om de bewustwording rond dit onderwerp te vergroten, en dit is dan ook een van de diensten die OGD steeds vaker levert. Doel daarbij is om te onderzoeken hoe werknemers reageren op phishingberichten, ook al zijn die in dit geval ongevaarlijk. “Het gaat er daarbij niet om dat met vingers kan worden gewezen naar de mensen die erin tuinen”, legt Richard uit, “maar wel om het gesprek op gang te helpen en inzicht te krijgen in zwakke plekken die eerder buiten beeld bleven. Zie het als een logische eerste stap, waarna verbeterpunten kunnen volgen. Bijvoorbeeld in de vorm van een strategische roadmap.”

Nieuwe fundering leggen

Het andere deel van het verhaal ligt op het technisch vlak. Een goede anti-malwaretool is hierbij essentieel. Richard: “Je moet dan wel denken aan de wat duurdere oplossingen die niet alleen werken op basis van signatures of virusdefinities, maar ook patronen kunnen herkennen en alarm slaan zodra er bijvoorbeeld massaal aanpassingen worden doorgevoerd aan de extensies van bestanden op Sharepoint.”

OGD raadt aan om cruciale bedrijfssystemen te verdedigen met een combinatie van oplossingen die met elkaar kunnen integreren. Omdat ze goed op elkaar aansluiten, kunnen ze op allerlei gebieden - endpoints, cloudapplicaties, VM’s in Azure - een oogje in het zeil houden. De producten van Microsofts Defender Suite (waaronder Defender for Endpoint) zijn hier een goed voorbeeld van. De compatibiliteit tussen de verschillende onderdelen zorgt voor een sterke beveiliging op meerdere vlakken, en OGD assisteert organisaties bij de implementatie ervan.

Concludeer je uit het bovenstaande verhaal dat je huidige aanpak inderdaad niet meer voldoet, dan biedt een middel als applicatietransformatie uitkomst. Samen met OGD wordt daarbij geanalyseerd welke verouderde programma’s en diensten binnen jouw organisatie aan vervanging toe zijn. In het kader van optimalisatie worden apps uitgefaseerd die weinig toevoegen en ondertussen mogelijk een reëel veiligheidsrisico vormen. Daarna komen er alternatieven voor in de plaats die beter op elkaar inhaken en efficiënter zijn te beheren.

Kwetsbaarheden op elk niveau

Overigens is deze aanpak niet alleen van belang om kritieke systemen te beschermen tegen aanvallen van vandaag de dag; ook toekomstige dreigingen ben je er hopelijk een stap mee voor. Daarbij komen we weer terug op het thuiswerken dat ervoor heeft gezorgd dat we zakelijke apparaten vaker privé gebruiken - en vice versa. Daardoor ontstaan nieuwe trends op het gebied van cybercrime; een mobiele besmetting op je persoonlijke smartphone kan zomaar gevolgen hebben voor je werkomgeving. Goed mobile device management speelt hierdoor een steeds grotere rol, legt Richard uit.

Waar de zwakke plekken precies zitten, is niet altijd even duidelijk omdat het op veel fronten mis kan gaan. “Zwakke wachtwoorden, standaardinstellingen die nooit zijn aangepast en/of een gebrek aan back-ups zijn slechts enkele voorbeelden. Informatiebeveiliging is inmiddels geen luxeproduct meer, maar een noodzaak bij alle digitale werkzaamheden”, aldus Richard.

Uit de taboesfeer

Bij de ict-dienstverlening van OGD wordt dan ook op elk vlak rekening gehouden met dit soort beveiligingsvraagstukken. Zo heeft men intern een centraal meldpunt voor risicovermoedens bij systemen van klanten. Bij de aanpak daarvan blijft de werksfeer overigens informeel. Richard: “Een collega die bijvoorbeeld betrapt wordt op het achterlaten van een onvergrendelde werkplek, trakteert op stroopwafels. Vrijwel iedereen hier durft z’n mond open te trekken als er iets niet in de haak is.”

OGD is er dan ook voorstander van om het onderwerp uit de taboesfeer te trekken. Dat geldt evenzeer voor bedrijven die in het verleden al eens slachtoffer zijn geworden, maar dat verzwijgen uit angst voor imagoschade. Volgens Richard is van imagoschade juist geen sprake. “Hoe eerder je naar buiten treedt en hoe sneller je reageert op dit soort aanvallen, hoe beter het voor je reputatie is. Het geeft aan dat je het probleem serieus neemt, er bovenop zit en het niet nog een keer wil laten gebeuren.”

