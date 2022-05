K70 RGB TKL & Sabre RGB Pro van Corsair: snelheid en betrouwbaarheid voor gamers

Met de Championship Series wil Corsair e-sporters en competitieve gamers het beste van twee werelden geven: functionaliteit en betrouwbaarheid enerzijds, en duurzaamheid anderzijds. Zo moet het spelers aan niets ontbreken tijdens intense gamesessies. Met het mechanische K70 RGB TKL-keyboard en de Sabre RGB Pro-muis hoopt Corsair de juiste wapens voor de virtuele strijd te bieden.

Michael Grey, sinds vijf jaar als productmanager in dienst bij Corsair, is gamer in hart en nieren. In het Zoom-interview dat we met hem hebben, zit de Amerikaan, woonachtig in Californië, voor een grote vitrinekast met gaming-memorabilia. We spotten onder andere de helm van Master Chief, diverse Doom-figurines en stapels games. Grey speelt redelijk fanatiek League of Legends, maar kijkt ook uit naar het aankomende Battlefield 2042. Daarmee maakt hij zelf tot op zekere hoogte deel uit van de doelgroep van de nieuwe Corsair-producten. “Ik speel met enige regelmaat, maar de gamers die we hebben geïnterviewd ter voorbereiding van de ontwikkeling van onze producten spelen écht veel. Met name e-sporters spelen soms wel acht tot twaalf uur per dag. Ze eisen het beste van het beste. Daarbij moeten gamers blind op hun muis en toetsenbord kunnen vertrouwen. Vertraging van input is bijvoorbeeld dodelijk, maar tegelijkertijd is de 'feel' belangrijk.”

Een lichtgewicht pro

Corsair - Sabre

De producten waar Grey naar verwijst, maken onderdeel uit van de Champion Series. Deze gaminghardware is speciaal ontworpen voor gamers die veel en fanatiek multiplayergames spelen, en e-sporters die deelnemen aan verschillende toernooien. “Bij het ontwerpen van de Sabre RGB Pro Champion Series-muis hadden de makers zichzelf als doel gesteld een comfortabele, snelle muis te leveren die geschikt is voor elk type grip, gemaakt voor first-person shooter- en multiplayer online battle arena-games”, aldus Grey. Daar lijkt de muis aan te voldoen. Hij weegt slechts 74 gram en mag zich met recht een lichtgewicht noemen. Het maakt hem lichter dan veel muizen van de concurrentie, die op zijn best rond of boven de 100 gram wegen. Tegelijkertijd is de muis niet ‘ieniemienie’ te noemen. Ook met grotere handen heb je met deze uitvoering genoeg muisoppervlakte in je knuisten. De muis is 129mm lang, 60mm breed aan de onderkant en 70 mm breed aan de bovenkant, en de hoogte loopt op van 26mm bij het scrollwiel tot 43mm aan de bolling. De muis is uitgerust met zes programmeerbare knoppen en heeft een snoer dat 2,1 meter lang is. Aan de binnenkant vind je een Pixart PMW3392-sensor die tot 18.000dpi registreert en nauwkeurig blijft tot 450 inch per seconde.

1000Hz versus 8000Hz

De techniek in deze muis moet ervoor zorgen dat de reflexen van de speler, die zich vertalen in muiskliks, snel worden gekoppeld aan de acties op het scherm. Grey: “Deze muis maakt gebruik van Orsair Axon hyperprocessing-technologie. Die stuurt je bewegingen en muisklikken snel naar de pc dankzij 8000Hz-hyperpolling, zodat muisbewegingen elke 0,125 milliseconde worden gerapporteerd. Dat is acht keer sneller dan bij de meeste gamingmuizen. In theorie zorgt het gebruik van de hoogst mogelijke rapportagesnelheid voor onmerkbaar kleine vertragingen en een snellere, vloeiender cursorbeweging.”

Anders gezegd, er worden acht USB-inputreports per milliseconde gerapporteerd, terwijl traditionele muizen dit in de regel een keer per milliseconde doen (8000Hz versus 1000Hz). Grey: “Doorsnee-gamers merken wellicht niet direct het verschil, maar voor competitieve gamers waarbij elke reductie in vertraging telt, is dit pure winst.”

De muis maakt verder gebruik van Corsairs eigen Quickstrike-knoppen met minimale travel. Zelf claimen de makers dat er sprake is van ‘zero gap’. Door gebruik te maken van veren en metalen scharnieren zijn de toetsen in balans en is er geen ruimte tussen de primaire muisknoppen en hun inwendige Omron-switches. Dat zou moeten zorgen voor een betrouwbare snelheid en consequent reactievermogen bij elke klik. Deze microswitches worden in verschillende gamingmuizen (van verschillende fabrikanten) gebruikt en bevinden zich onder de knop van de muis. Ze zijn relatief licht en stil, maar geven toch genoeg kliksensatie om ervoor te zorgen dat veel gamers ze als prettig ervaren.

Compleet, portable gamingkeyboard

Corsair - K70

Net als de muis is ook het K70 RGB TKL-keyboard volledig toegespitst op de veeleisende (pro)gamer. Het betreft een gaming-toetsenbord dat min of meer een kleinere versie is van de Corsair K70 RGB MK 2. Het is een ten-keyless-toetsenbord zonder numpad, maar verder helemaal hetzelfde. Het toetsenbord heeft een verwijderbare USB-C-kabel, het chassis is van aluminium, er is 8MB on-board geheugen voor verschillende profielinstellingen en het is voorzien van mediatoetsen. Grey: “Het idee is dat dit toetsenbord lekker portable is. Gamers nemen het mee naar lan-parties en toernooien, maar sluiten het bij thuiskomst weer vlot aan op hun thuisset-up. Consistentie is vaak alles, voor pro-gamers.” Het toetsenbord huisvest veel functies, zoals macro-programmeerbare toetsen, volledige rgb-achtergrondverlichting en een handige ‘Tournament Mode’-schakelaar die alle macro's uitschakelt en een enkele kleur weergeeft, zodat spelers zich volledig kunnen concentreren op de game die ze spelen. Grey: “Bijkomend voordeel is dat spelers er altijd zeker van zijn dat ze tijdens toernooien niet iets doen dat tegen de regels ingaat. De Tournament-switch zorgt zo voor behoorlijk wat gemoedsrust.” Het keyboard kan worden uitgevoerd met Cherry MX Speed-schakelaars, maar is ook beschikbaar met lineaire Cherry MX Reds.

Corsair - K70

Het K70 RGB TKL-keyboard is net als de muis uitgerust met 8000Hz-hyperpollingtechniek waardoor de toetsen voortdurend en vaker worden gescand dan bij gewone toetsenborden. De Cherry MX-switches klinken nog steeds zoals gamers gewend zijn en hebben een activeringsafstand van slechts 1,2 millimeter, wat resulteert in een snelle reactietijd. De licht gebogen toetsen moeten er bovendien voor zorgen dat je als gebruiker altijd de toetsen goed indrukt, zodat er in-game geen schot, slag of stoot hoeft te worden gemist.

iCue biedt aanpassing en verdieping

Gelijktijdig met de introductie van de Champion-serie randapparatuur heeft Corsair een visueel vernieuwde versie van de iCue-configuratiesoftware uitgebracht. De nieuwe iCue-softeware oogt fris en heeft een gedurfde presentatie met een aangename visualisatie. Gebruikers kunnen alle knoppen (her)programmeren en verschillende spelersprofielen instellen, kleuren aanpassen en zelfs nieuwe functies en zelf bedachte toepassingen invoeren

“De menustructuur en algehele presentatie zijn veel overzichtelijker, cleaner en gebruiksvriendelijker geworden”, stelt Grey. “Daarnaast hebben we tooltips geïntroduceerd. Hiermee geven we gebruikers tips naar aanleiding van hoe ze de hardware gebruiken, en geven we ze indicaties van functies die ze in eerste instantie misschien over het hoofd zagen.”

