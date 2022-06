Kijk hier de Meet-up Privacy & Security terug

Bijna 180 tweakers kwamen samen in het Gooiland Theater in Hilversum. Daar was gelukkig genoeg ruimte om afstand te houden. In de middag begon naast het fysieke ook het digitale programma. De sprekers gaven twee talks, voor zowel het thuispubliek als de ter plekke aanwezige bezoekers. Dat bleek een groot succes, merkten we aan jullie reacties.

De dag werd in Hilversum geopend met een zeer succesvolle keynote van de Vlaamse kunstenaar Dries Depoorter. Surveillance en kunst zijn weliswaar onderwerpen die je niet snel bij elkaar ziet, maar Dries wist ze toch op meesterlijke wijze te combineren in zijn kunstwerken. Hij liet projecten zien waarin hij openbare verkeerslichten wist te verwerken of Vlaamse politici de ogen opende als ze tijdens vergaderingen zaten te twitteren. Een bezoeker werd ook blij gemaakt met duizend likes op een Instagram-foto, ook weer onderdeel van Dries' werk.

De rest van de ochtend werd besteed aan verschillende aparte sessies. Jilles Groenendijk ging met schroevendraaiers aan de slag om te laten zien hoe hij (voor zijn werk!) apparaten opent om ze op hun beveiliging te controleren. In een van de kleinere zalen stond Ron Roozendaal van het ministerie van Volksgezondheid, om te vertellen over het privacyvriendelijk ontwerpen van een corona-app. Dat onderwerp blijkt ook nu, meer dan anderhalf jaar na het begin van de crisis, nog steeds actueel en mocht dan ook zeker op jullie interesse rekenen. Ook Floor Terra had een interessante talk. Hij sprak niet alleen over de cookiewall van Tweakers, maar kreeg ook veel vragen vanuit het aanwezige publiek.

Een van de twee sessies die alleen fysiek plaatsvonden, was het panelgesprek tussen Ronald Prins en Kees Verhoeven. De securityonderzoeker en de ex-politicus gingen in gesprek met elkaar en met de zaal, over de grote risico's waar Nederland voor staat en wat er nodig is om die aan te kunnen. Prins denkt dat spionage een van de belangrijkste issues is, en Verhoeven wil dat er veel meer geld naar de Autoriteit Persoonsgegevens gaat om beter toezicht te kunnen houden op privacyschendingen en

-bescherming.

De enige wijziging in het programma betrof een van de middagsessies. Inge Bryan, CEO van Fox-IT kon helaas niet fysiek aanwezig zijn. Gelukkig kon ze de sessie online invullen en konden jullie haar meer dan genoeg vragen stellen. In Hilversum nam onderzoeksjournalist Robert van der Noordaa haar plek in, en met succes. Hij vertelde over zijn software om online trollen op te sporen en gaf een fascinerend inzicht in hoe journalisten ook technisch te werk kunnen gaan. Tegelijkertijd werden ook de sessies van Jethro Beekman over de toekomst van cloudcomputing en van Christiaan Alberdingk Thijm over privacyrechtszaken goed bezocht, en goed door jullie beoordeeld. Niet zo heel gek, want wie wil er nu niet weten hoe je miljoenenclaims indient bij grote techbedrijven? Ook deze sessie werd alleen fysiek gegeven. Hij is overigens niet online terug te kijken.

De partnertalks van Zolder en CGI gingen technisch de diepte in. Rik van Duijn en Wesley Neelen spraken namens Zolder over het verdedigen (en aanvallen) van Microsoft 365-omgevingen. Die informatie kan door veel bezoekers ook praktisch worden ingezet, net als de lessen die Luciën Sikkens van CGI gaf over de inzet van Operational Technology Security.

We sloten de dag af met stof tot nadenken. Melanie Rieback van Radically Open Security vertelde tijdens de afsluitende keynote over het volgens haar onhoudbare Silicon Valley-model van investeren in bedrijven, en welke gevaren dat voor de securityindustrie oplevert. Tijdens de afsluitende borrel waren er meer dan genoeg argumenten om te bedenken of security niet gewoon een opensource-verdienmodel kan nastreven.

Wij van de crew vonden het fantastisch om zoveel mensen samen te mogen zien op een locatie, maar ook om te zien hoe enthousiast jullie de online sessies hebben beleefd. Dankzij onze moderators gebruikten jullie de chatrooms om veel vragen te stellen aan onze sprekers, en het was geweldig om te zien hoe jullie ook in de virtuele lobby tussen de sessies door met elkaar wilden praten.

We hopen ook dat jullie de sprekers en de dag geslaagd vonden. Wil je de online sessies die je gemist hebt nog eens terugkijken? Dat kan hieronder. Wij gaan ondertussen verder met de planning voor de editie van volgend jaar. Hopelijk tot dan!