NN Group omarmt Sjgar-stack

Bij de NN Group werken steeds meer engineeringteams met de Sjgar-stack. Met de combinatie van Serverless, JavaScript/Typescript, GraphQL, AWS en React werken ze autonoom en bouwen ze flexibele toepassingen.

“NN Group (NN), bekend van financiële dienstverleners zoals Nationale-Nederlanden, Befrank, Movir en Ohra, bestaat al meer dan 175 jaar. Een mooi merk, met veel historie. Onze missie is om klanten te helpen met wat er voor hen echt toe doet. Door het aanbieden van digitale producten waarmee we waarde voor de lange termijn creëren. Hier hebben we nieuwe technologie voor nodig. Wat we daarom onder meer wilden doen, was zelf onze software bouwen.” Aan het woord is Vijai Ramcharan, sinds drie jaar werkzaam als Head of Technology Engineering Practice bij NN Group. Zijn rol is om met verschillende engineeringteams met in totaal enkele honderden developers de digitale transformatie bij NN Group vorm te geven. Er wordt gekeken naar de ontwikkeling van digitale producten waarbij de klant centraal staat. In het bijzonder gaat het daarbij om apps. “Voor klanten zijn apps de hoofdingang naar hun bankrekening of het regelen van hun verzekeringen. Digitale producten zijn zo belangrijk dat ze in de kern van het bedrijf moeten zitten. Dat betekent dat we ons moeten gaan gedragen als een techbedrijf.”

Opvolger van MEAN-stack

Het is een opdracht die voor Vijai als muziek in de oren klonk. “Software maken deden we al, op verschillende plekken in de organisatie. Alleen was het nog geen samenwerkend geheel.” Daarom ging hij op zoek naar een efficiënte toolset waarmee engineeringteams autonoom kunnen werken. Dit werd de Sjgar-stack (uit te spreken als ‘sugar’). “Developers met een redelijk generiek profiel en met kennis van JavaScript kunnen hiermee van voor naar achter iets neerzetten. De eenvoud van de stack zorgt ervoor dat het team het volledige eigenaarschap op zich kan nemen.” Sjgar staat voor Serverless, JavaScript/TypeScript, GraphQL, AWS en React en kan worden gezien als de spirituele opvolger van de MEAN-stack (MongoDB, Express.js, AngularJS en Node.js).

Net als Sjgar is ook MEAN een fullstack-oplossing die ‘opiniated’ is. “Er is echter een onderdeel waar MEAN niks over zegt, namelijk: waar draait de software?’. Bij dit aspect spreekt Sjgar een duidelijke voorkeur voor serverless uit. Als belangrijke trend van de laatste tijd is dat - met alle voordelen zoals autonomie, automatisch op- en afschalen en energiegebruik - een belangrijk aspect.” Sjgar is overigens een parapluterm die helpt bij de communicatie naar de developerscommunity, zegt Vijai. “Het is een lijst van technologieën waar developers blij van worden en die zij misschien niet direct associëren met NN. In de afgelopen jaren hebben wij veel ervaring opgedaan met deze stack, maar er ontbrak nog een sticker. Op een gegeven moment hebben wij het de Sjgar-stack genoemd. Daarnaast konden we met de stack ook werkende applicaties laten zien. Een app op een telefoon van een manager maakt veel meer duidelijk dan de zoveelste Powerpoint-presentatie. Er is sindsdien veel enthousiasme bij NN om het toe te passen.”

Van poc tot enterprise-ready

Inmiddels worden binnen NN Group verschillende projecten aangepakt met de stack, met als vlaggenschip de retail-app, die volledig opnieuw werd opgebouwd. “Het is een toekomstbestendig platform waarmee we de klant nog meer centraal kunnen stellen.” Een ander voorbeeld is de app NOVA, die gebruikers inzicht geeft in hun uitgavenpatroon en bestedingsruimte. Daarnaast staan in deze app al hun verzekeringen op een rij, inclusief de naam van de verzekeraar en het bedrag dat ze er per maand aan kwijt zijn. “Deze app is overigens niet alleen bedoeld voor NN-klanten; iedereen kan hem gebruiken.”

“Het serverless aspect maakt het eenvoudig voor teams die eerder alleen front- of back-end deden om nu ook de infrastructuur mee te nemen. Voorheen was daar ook een ander team voor nodig, om bijvoorbeeld de cloudomgeving in te richten en databases te beheren. De autonomie zorgt voor veel meer snelheid.” Belangrijk is bovendien dat NN Group met JavaScript kiest voor de meest gebruikte programmeertaal ter wereld. “De community is gigantisch en met de komst van TypeScript is JavaScript nog flexibeler geworden. Je kunt het klein en dynamisch maken voor poc’s, maar ook volledig enterprise-ready waar dat nodig is. Of je nu voor webapplicaties met React werkt, mobiele apps met React Native maakt, of back-end api’s met Node.js bouwt, de taal is hetzelfde.”

Migratie naar JavaScript

Een uitdaging is om alle teams volledig te migreren naar JavaScript. “We zijn daarom op zoek naar developers met veel ervaring, die de bal aan het rollen krijgen. We richten ‘guilds’ in waar developers terechtkunnen om zich de Sjgar-stack eigen te maken. We bieden ze een leerpad en een skillmatrix waarmee ze hun voortgang monitoren.” Ook past NN Group pair-programming en mob-programming toe, waarbij meerdere developers in calls aan dezelfde code werken en elkaars kennis versterken. “Dat is belangrijk, want zo leer je van elkaar. Een ander onderdeel is dat we naast de standaard productsprints van telkens twee weken ook techsprints hebben geïntroduceerd. Teams krijgen de opdracht om vanuit engineering problemen/vragen op de backlog te zetten en op te lossen, bijvoorbeeld het opruimen van technical debt. Het is een van de manieren om de Sjgar-stack ingeburgerd te krijgen.”

Uiteindelijk gaat het erom dat developers zelf de stack willen gebruiken. “Geef ze een werkend voorbeeld en laat ze het zelf uitproberen. Als er dan software op productie staat in een fractie van de tijd die het normaal kost, is de switch snel gemaakt. Stap voor stap gaan we zo over. Om een grote organisatie zo in beweging te zien komen, is een mooi proces om mee te maken.” Ook naar de bredere engineering-community kan de Sjgar-stack iets teweeg brengen, denkt Vijai. “Douglas Crockford had twintig jaar geleden binnen zijn organisatie (State Software, red.) veel moeite om de JSON-standaard uit te leggen. Hij kocht de domeinnaam json.org en startte een site waarop hij de definitie van het protocol beschreef. Daarna ging het echt leven. Omdat hij het publiceerde werd het voor veel mensen ‘echt’. Dit hebben we ook gedaan met de Sjgar-stack. Ik kende de combinatie van technologieën en wist dat deze goed samenwerken. Sinds wij er een naam aan hebben gegeven, is het in onze organisatie echt hard gegaan. Ik kan niet wachten om te zien welke mooie digitale producten en diensten de teams hier verder mee gaan maken!”

