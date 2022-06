Tweakers gaat persoonsgegevens van oude, inactieve accounts verwijderen

Als Tweakers hebben we net als ieder ander bedrijf de verantwoordelijkheid om persoonsgegevens alleen te bewaren als we daar goede redenen voor hebben. Bovendien mag dat volgens de AVG niet langer dan noodzakelijk. Daarom gaat Tweakers persoonsgegevens van oude, inactieve accounts verwijderen.

Vooral binnen de kern van de community is het anonimiseren van accounts die al lange tijd inactief zijn, een gevoelig punt. Het is immers onontkoombaar dat twee zaken die veel tweakers aan het hart gaan, privacy en de legacy van GoT, tegen elkaar worden afgewogen. We hebben ruim de tijd genomen om een proces te ontwikkelen dat aan beide belangen recht doet, maar binnenkort gaan we echt beginnen met het automatisch anonimiseren van oude, inactieve accounts.

Een automatische anonimisatie houdt in dat we persoonsgegevens zoals e-mailadressen, nicknames en profielpagina’s verwijderen. De inhoud van geplaatste gebruikersbijdragen, zoals reacties en forumposts, blijft behouden, zodat oude discussies hun samenhang en context niet verliezen.

We anonimiseren alleen accounts die al minstens vijf jaar geen enkele activiteit hebben vertoond en doen dat pas nadat een gebruiker uitgebreid de gelegenheid heeft gehad om zijn account in stand te houden, door simpelweg een keer in te loggen. Binnenkort beginnen we met het versturen van e-mails naar accounts die in aanmerking komen voor anonimisatie. Pas na een aantal herinneringen, verspreid over twee maanden, worden de eerste oude accounts daadwerkelijk geanonimiseerd. Vanaf dan is dit een geautomatiseerd proces voor accounts die de grens van vijf jaar inactiviteit bereiken.

Wil je zelf zorgen dat je account altijd bewaard blijft, zelfs na vijf jaar inactiviteit? Dan kun je dat aangeven door middel van een opt-in in de accountinstellingen. Klik daarvoor op de onderstaande knop en zet een vinkje achter 'Behoud mijn profiel voor altijd'. Vanwege de grote waarde voor de legacy van Tweakers sluiten we accounts met de status ‘overleden’ per definitie uit van automatische anonimisatie.

Ga naar je accountinstellingen

We vertrouwen erop dat we hiermee een proces hebben ontwikkeld dat zo min mogelijk schade toebrengt aan de community en tegelijk de privacy van alle tweakers beschermt en respectvol behandelt, ook van users die niet langer actief zijn.

Heb je nog een vraag over dit proces? Die beantwoorden we graag; stel 'm in de reacties.