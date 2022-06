Inactieve accounts, awards en levertijdalert - Development-iteraties #220/221

In de afgelopen tijd hebben we een paar development-iteraties afgerond zonder een bijbehorende development.plan te publiceren. Dat betekent natuurlijk niet dat we hebben stilgezeten. Daarom hier een overzicht van waar we in deze sprints aan gewerkt hebben. Sommige onderwerpen zijn al aan de orde geweest in aparte .plans. Hieronder lees je wat er allemaal is veranderd.

Verwijderen inactieve accounts

Als Tweakers hebben we net als ieder ander bedrijf de verantwoordelijkheid om persoonsgegevens alleen te bewaren als we daar goede redenen voor hebben. Bovendien mag dat volgens de AVG niet langer dan noodzakelijk. Daarom gaan we persoonsgegevens van oude, inactieve accounts verwijderen.

Dat doen we natuurlijk niet van de ene op de andere dag. Hiervoor hebben we in de afgelopen sprints een mailflow gebouwd die in een periode van twee maanden de desbetreffende accounts hierover zal berichten. Eigenaars van inactieve accounts krijgen drie keer een aankondiging. Heractivatie van een account kan eenvoudig door weer een keer in te loggen. Mocht er na drie mails geen heractivatie zijn gedaan op een account, dan wordt het geanonimiseerd.

Wil je dat jouw account zelfs na vijf jaar inactiviteit bewaard blijft? Dan kun je dat aangeven door middel van een opt-in in de accountinstellingen. Klik daarvoor op de onderstaande knop en zet een vinkje achter 'Behoud mijn profiel voor altijd'. Vanwege de grote waarde voor de legacy van Tweakers sluiten we accounts met de status ‘overleden’ uit van automatische anonimisatie.

Inmiddels zijn we gestart met mailen en kan het dus zijn dat je al een mail hebt ontvangen. In een eerdere .plan lees je meer over deze verwijdering van inactieve accounts.

Reviewawards in de Pricewatch

Bij de samenvoeging van de reviewredacties van Tweakers en Hardware Info is ook de manier om producten te beoordelen veranderd. Sinds die tijd zijn veel nieuwe awards uitgedeeld aan producten die dit verdienen. Hoog tijd om deze ook in de Pricewatch te tonen bij je zoektocht naar een nieuw product. Inmiddels zie je dat de uitgedeelde Awards zichtbaar zijn bij de producten op productlijstpagina's.

Frontpagetest

In de afgelopen sprints hebben de frontenddevs ook flink wat werk verzet voor de aangekondigde vernieuwing van de frontpage. Net als voor de hierboven beschreven verwijdering van inactieve accounts is daarover een aparte .plan gepubliceerd.

Frontpage origineel (links) en bètavariant

We werken nu toe naar de start van een bètatest. Daarvoor is nog geen releasedatum bekend. Als je echter mee wilt doen aan deze bètatest en een seintje wilt ontvangen wanneer deze begint, kun je dat aangeven in je profielinstellingen of in de poll hieronder. Meer dan duizend anderen gingen je al voor :)

Levertijdalert

We zijn begonnen met het ontwerpen van een levertijdalert in de Pricewatch. We hebben zelf al wat ideeën over het design en functies die deze feature zou moeten hebben. In dit topic zie je de eerste ontwerpen en horen we graag je feedback hierop.

Reacties bij downloads

Een vaak gevraagde feature was het tonen van reacties per versie bij de downloads. Daarom is dat aangepast. Je ziet in de Update-historie het aantal reacties per versie.

