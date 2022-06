December Prijzen Parade 2021 - Dag 3

Light Wings is de eerste argb-fan in de be quiet!-portefeuille. Sterke prestaties en een stille werking waren de focuspunten tijdens de ontwikkeling. Naast effecten aan de voorkant hebben de koelingen een subtiel verlichte ring aan de achterkant. Light Wings wordt geleverd met pwm voor werking op hoge of gemiddelde snelheid, en is verkrijgbaar in 120mm of 140mm: hogesnelheidsmodellen met negen ventilatorbladen, geoptimaliseerd voor hoge luchtdruk, en middelhogesnelheidsmodellen met zeven ventilatorbladen, ontworpen voor maximale luchtstroom. Elke versie is ook verkrijgbaar als triple-pack, inclusief argb-hub.