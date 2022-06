Gamen, thuis of onderweg: MSI wil ieder type gamer bedienen

MSI bestaat alweer 35 jaar en is een niet weg te denken speler op het gebied van gaminghardware. Tijdens de Black Friday-periode geeft de elektronicaproducent tot wel 36 procent korting (op basis van de recommend retail prijs) op veel verschillende producten: zoals deze drie gamingnotebooks, twee monitoren en een gamingchair, oftewel drie stuks hardware voor thuis en drie voor onderweg. Welke dit precies zijn en hoe ze onderling verschillen, lees je hieronder.

Gaminglaptops van MSI: instap-, middensegment- en topmodel

Gaminglaptops worden steeds meer gemeengoed. Dat is niet vreemd, want gebruikers willen tegenwoordig overal kunnen werken en gamen, wanneer en waar ze maar willen, zonder dat te veel moet worden ingeboet op de kracht van de hardware als je ook portable de nieuwste games wilt kunnen spelen.

MSI bedient gamers al jaren met zowel gamingdesktops als -laptops, waarbij die laatste categorie steeds meer portable is geworden. Zo positioneert MSI de Katana GF66 11UD-007NL die voorzien is van een 11e generatie Intel i5-processor als een krachtig, slank instapmodel. De laptop heeft een behuizing van geborsteld aluminium en weegt 2,25 kg. Onder de motorkap van deze draagbare gamingmachine vind je 16GB DDR4-geheugen en een Nvidia GeForce RTX 3050 Ti laptop-gpu. Games moeten vloeiend tot leven komen dankzij het 15,6 inch grote full hd-lcd-scherm met een verversingssnelheid van 144Hz. Het toetsenbord is voorzien van opvallende rode verlichting en heeft 1,7mm toets-travel, voor responsieve en tactiele feedback. Bovendien beschikt het over een gamers-hotkey en een numpad.

GL66

Ben je toch op zoek naar wat krachtiger hardware, dan brengt MSI de Pulse GL66 11UEK-036NL in stelling, met een 11e generatie Intel i7-processor onder de motorkap. Deze laptop heeft eveneens een 15,6 inch groot full hd-scherm met een verversingssnelheid van 144Hz, waardoor snel bewegende beelden vloeiend tot leven komen. De Nvidia GeForce RTX 3060-videokaart moet krachtig genoeg zijn om de grote games van het najaar te kunnen draaien. Deze laptop heeft 16GB ram aan boord, en een ssd van 1TB.

Het high-end model tijdens de Black Friday-actie van MSI is de GE66 Raider 11UH-231NL, bedoeld voor de meest veeleisende gamer. Deze laptop is logischerwijs de duurste van de drie, maar hij heeft dan ook de krachtigste hardware aan boord. Zo is dit model uitgerust met een Intel Core i9-11980H-processor en een Nvidia GeForce RTX 3080-videokaart. Games worden getoond op een 15,6 inch groot uhd 4k-ips-scherm met 3840x2160 pixels.

Op alle drie de notebooks is Windows 10 Home voorgeïnstalleerd, maar ze bieden een gratis upgrade naar Windows 11. Op deze manier, en met dit trio, wil MSI een zo breed mogelijk gamersdoelgroep bedienen, van instappers tot heavy users.

Twee MSI-monitoren, twee doelgroepen

Fanatieke gamers weten dat een goede monitor een belangrijke voorwaarde is voor een optimale gamebeleving. Al is de hardware van je computer nog zo snel, zonder scherm dat alle details en actie snel en soepel in een hoge resolutie kan tonen, is er weinig lol aan te beleven. Ook op dit aspect probeert MSI een diverse doelgroep aan te spreken.

Spelers die een allround gaming-scherm zoeken zonder meteen leeg te lopen op de kosten, kunnen de MSI Optix G24C4 24-inch fhd 1500R Curved-monitor overwegen. De verversingssnelheid van 144Hz moet zorgen voor vloeiende gameplaybeelden, 1ms responstijd minimaliseert vervaging, strepen en ghosting, en AMD FreeSync-technologie belooft eventuele inputvertraging zo goed mogelijk te elimineren. Dit scherm heeft een gebogen displaypanel met een kromming van 1500R, wat over het algemeen als meest comfortabel wordt ervaren. Volgens MSI moet het bijdragen aan meer immersie tijdens het gamen. MSI’s eigen Anti-Flicker-technologie belooft bovendien een comfortabele kijkervaring, door de hoeveelheid flikkering in beeld te reduceren.

Optix G24C4

Voor competitieve gamers die geen enkele concessie willen doen, is er de MSI Oculux NXG253R; een 24,5 inch groot 1080p ips-scherm, bedoeld voor e-sporters. Als een van de weinige 360Hz-gamingmonitoren op de markt belooft dit scherm een gamingervaring met een zeer lage inputlag, een snelle responstijd en ondersteuning van Nvidia's G-Sync en vrr.

De term vrr staat voor variable refresh rate. Deze techniek stelt een televisie of monitor in staat om de verversingsfrequentie in realtime aan te passen aan de framerate die door een console of pc wordt uitgezonden. Als veel data moet worden verwerkt, kan het aantal frames per seconde in een game flink droppen waardoor het beeld gaat haperen. Dit kan bijvoorbeeld zichtbaar zijn in games waarin zich grote explosies voordoen of waarin heel veel personages tegelijk in beeld verschijnen. Het valt direct op en wordt door veel spelers als storend ervaren. Met de Oculux NXG253R zou je er geen last van moeten hebben.

Daarnaast ondersteunt dit scherm Nvidia's Reflex Latency Analyzer, dat spelers kan helpen het maximale uit hun systeem te halen door bronnen van vertraging te identificeren. De monitor belooft bovendien goede reflectieverwerking en een hoge piekhelderheid.

Comfortabel gamen en werken

De vraag naar gamestoelen is de afgelopen anderhalf jaar explosief gestegen. Dat is niet zo vreemd, want door de pandemie werd thuiswerken de norm en nam gaming een vlucht. Voor beide toepassingen kan een goede, comfortabele stoel uitkomst bieden en ook in dit segment wil MSI zich profileren. Met de MSI MAG CH120 X biedt het bedrijf naar eigen zeggen een comfortabele gaming-chair met een stoere en luxe uitstraling. De gamestoel is bekleed met zwart pvc-leer, geflankeerd door rode afwerkingen. Door de hoge dichtheid van het schuim in de stoel moet je zonder probleem lange gamingsessies kunnen volhouden, en ook een dag of avond doorwerken zou geen centje pijn mogen opleveren.

De MAG CH120 X kent diverse instellingen en aanpassingsmogelijkheden. Zo kunnen gebruikers de 4d-aanpasbare armleuningen instellen naar hun persoonlijke wensen en klik je de stoel makkelijk in een hoek van 180 graden om even een powernap te doen. Het meegeleverde nek- en lendenkussen moet ervoor zorgen dat je een ergonomische houding aanneemt. Dankzij de stalen wielbasis en de stevige gasveer (klasse 4 gecertificeerd) kan deze stoel tegen een stootje.

Tot slot delen we nog interessant weetje voor zuinige gamers: naast een korting op de prijs is op deze stoel ook een cashback-actie van toepassing.