Huawei WiFi Mesh 7: 6600Mbps, tri-band Wi-Fi 6-mesh en nfc

In 2021 heeft Huawei zich nadrukkelijk geprofileerd als techbedrijf dat naast smartphones ook steeds meer inzet op andere producten. Zowel op de zakelijke markt als de consumentenmarkt wil het bedrijf oplossingen aandragen op het gebied van entertainment, communicatie en werken. Het introduceert in dat kader een nieuw mesh-systeem: Huawei Mesh 7.

Met Huawei WiFi Mesh 7 belooft het bedrijf in te zetten op verbetering van snelheid, prestaties en beveiliging. Het betreft een Wi-Fi 6 Plus-meshrouter die is ontworpen om dekking te bieden in het hele huis, ook als er sprake is van een groot huishouden. Zo zouden gezinnen overal in huis, dus op elke verdieping, snel en stabiel internet moeten kunnen realiseren. In dit artikel gaan we in op de techniek die Huawei in stelling brengt om dit te bewerkstelligen.

De router ondersteunt AX6600-tri-band, dat bestaat uit 5GHz-highband voor datatransmissiesnelheden tot 4804Mbps, 5GHz-lowband met ondersteuning tot 1201Mbps, en het 2,4GHz-kanaal voor snelheden tot 574Mbps. Combineer je deze drie, dan ondersteunt de tri-band routersnelheden tot 6600Mbps. Met deze snelheden kunnen zelfs veeleisende huishoudens die veel media consumeren prima uit de voeten. In theorie moeten ze hiermee ook in 8k kunnen streamen. Huawei WiFi Mesh 7 ondersteunt daarnaast 4k qam en 4x4 mimo, zodat telefoons de 5G-highband kunnen gebruiken.

Frequentiebereik en signaaldekking

Huawei WiFi Mesh 7 is uitgerust met acht signaalversterkers, elk gericht op de verwerking van een specifiek frequentiebereik. Volgens Huawei kunnen twee units van de router dekking bieden tot een ruime 550 vierkante meter. Gebruikers kunnen desgewenst drie slimme routers verbinden om een mesh-netwerk te vormen dat signaaldekking biedt voor een gebied van ruim 830 vierkante meter. Een opstelling met twee routers zal voor de meeste consumenten doorgaans afdoende zijn. Huawei stelt dat Huawei WiFi Mesh 7 tot 250 verbonden apparaten gelijktijdig kan ondersteunen, variërend van laptops en tablets tot smartphones en slimme luidsprekers. Met een dergelijk bereik en de capaciteit voor dit aantal connected devices is dit mesh-systeem niet alleen geschikt voor grote huishoudens met gamers en thuiswerkers, maar ook voor een klein tot middelgroot kantoor. Een mkb-er moet er dus prima mee uit de voeten kunnen.

Het besturingssysteem van Huawei speelt bij dit alles een belangrijke rol. HarmonyOS Mesh+ ondersteunt Huawei WiFi Mesh 7 Tri-Band Super Networking dat de tri-bandkanalen kan combineren om een overlay van verbindingen te vormen. Hierdoor kunnen gebruikers de doorvoer maximaliseren. HarmonyOS Mesh+ maakt daarnaast super seamless roaming mogelijk, dat acht roaming-technologieën ondersteunt om de wachttijd bij het overschakelen naar roaming te beperken tot 50ms.

De router ondersteunt load balancing voor het omleiden van verkeer op het hogesnelheidskanaal naar andere frequenties, om zo eventuele netwerkcongestie te voorkomen. Mobiele telefoons krijgen hierbij prioriteit; ze hebben voorrang op de 5GHz-highband, voor verbindingsstabiliteit en signaalontvangst.

Gemak, veiligheid en de AI Life-app

Huawei WiFi Mesh 7 is volgens het bedrijf eenvoudig te installeren door het volgen van de instructies die de Huawei AI Life-app geeft om een thuisnetwerk in te stellen. De Huawei AI Life-app ondersteunt verschillende netwerkmanagementtools, zoals smart diagnosis om eventuele problemen met het netwerk op te lossen. Gebruikers kunnen via een gevisualiseerde heatmap hun netwerkdekking bekijken, om zo de routerplaatsing te bepalen en eventuele blinde vlekken in het netwerk te elimineren. Vanuit de app heb je toegang tot een volledige lijst van apparaten die op de router zijn aangesloten, zodat je ongewenste of niet-geïdentificeerde apparaten kunt loskoppelen. Ouders kunnen ook gebruikmaken van de ingebouwde instellingen voor ouderlijk toezicht om tijdslimieten en inhoudsbeperkingen voor hun kinderen te selecteren. Zo voorkomen ze dat hun kroost wordt blootgesteld aan content die niet geschikt is voor jonge gebruikers.

Huawei WiFi Mesh 7 wordt geleverd met vier gigabit-wan/lanpoorten en biedt ondersteuning aan One-Touch Connect via nfc. Dat laatste levert gemak op voor Android-gebruikers: door met één aanraking een telefoon tegen de nfc-sensorzone op de Huawei WiFi Mesh 7-router te tikken, breng je direct een wifiverbinding tot stand. Dit is handig als je gasten op bezoek hebt. Je hoeft hiervoor geen wifinaam en wachtwoord in te voeren (en ze als eigenaar dus ook niet te delen).

Bij onjuist ingevoerde wachtwoorden kan Huawei WiFi Mesh 7 onderscheid maken tussen een gebruiker en een bot. Bij meerdere onjuiste invoerpogingen zal het verdachte apparaat in kwestie voor een bepaalde tijd geen verbinding meer kunnen maken met je router. Huawei HomeSec Security Protection moet daarnaast brute force wifi-attacks voorkomen en ondersteunt anti-arp spoofing en wpa3. Ook kun je blokkadelijsten en vertrouwenslijsten instellen voor toegang tot je wifi, om zo de privacy van de gebruikers en veiligheid van je thuisnetwerk verder te versterken.

Oplossingen vanuit de Tweakers-community

