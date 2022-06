Terugblik: vouwtelefoons in Samsung-testpanel; Z Flip3 en Z Fold3 onder de loep

Eind augustus deden Tweakers Partners en Samsung een oproep: we zochten deelnemers voor het Galaxy Z Flip3- en Galaxy Z Fold3-testpanel. Dat was niet aan dovemansoren gericht; jullie hebben massaal gereageerd. Vier tweakers gingen met de Z Flip3 aan de slag en vier anderen met de Z Fold3. We hebben de opvallendste bevindingen voor jullie samengevat.

Met de Galaxy Z Flip3 en de Galaxy Z Fold3 - alweer de derde versies op rij van deze modellen - lijkt Samsung duidelijk te willen maken dat vouwbare smartphones een vast onderdeel van het assortiment blijven. Met de Galaxy Z Flip3 richt het bedrijf zich op Generatie Z en de Millennials die het voordeel van een groot display van een normale smartphone waarderen - maar ook de mogelijkheid om het toestel kleiner te maken en makkelijk weg te stoppen. De Galaxy Z Fold3 is volgens Samsung de ideale telefoon voor zakelijke gebruikers waarvan de smartphone volledig is geïntegreerd in hun dagelijks leven. Acht Tweakers-leden hebben ruim de tijd gehad om met beide vouwbare smartphones aan de slag te gaan. Zoals je van de community mag verwachten, heeft dat zeer uitgebreide reviews opgeleverd, waarbij zaken als schermkwaliteit, camera’s, design en uiteraard het vouwen uitgebreid de revue passeren.

Geen tijd om alle acht de reviews uitvoerig te lezen, maar wel benieuwd naar de testresultaten? Dan hebben we weer een recap-video voor je klaar staan, waarin Mark Wijsman alle bevinden van de community helder samenvat.

Samsung Galaxy Z Fold3 5G Phantom Black/Phantom Green

In de vier reviews van het Galaxy Z Fold3-testpanel geven twee tweakers vier sterren uit vijf en twee testers geven drie sterren uit vijf. Alle testers zijn unaniem over het design en het innovatieve karakter van de ‘grote’ smartphone van Samsung die volledig opengevouwen dienst kan doen als tablet. Tweaker Meshell is onder de indruk wanneer de Z Fold3 zich volledig openbaart: “Het grote scherm komt op je af als nooit tevoren en zal je echt van je sokken blazen. Apps schalen redelijk en het scherm is heerlijk snel, dankzij zijn hoge refreshrate.” Ook tester hdare roemt het grote scherm en de prestaties ervan bij dagelijks gebruik. Werken in Outlook met e-mails, de agendaweergave en browsen in desktopweergave bevallen hem wel. En door de 120Hz-weergave voelt het scrollen zeer vloeiend en soepel aan, aldus hdare. Ook benadrukt hij de wow-factuur die het toestel oproept: “Bijna iedereen die mij met het toestel bezig zag - collega’s en vrienden, maar ook volstrekte vreemden - waren onder de indruk. Iedereen is direct geïnteresseerd in het grote scherm en in het feit dat het model kan worden opgevouwen.”

Thesystem is een tikje kritischer. Hij vindt de Z Fold3 een mooi toestel, maar het is volgens hem vooral een smartphone voor early adopters. De accuduur en de camera’s moeten beter, zowel in vergelijking met die van de S21 Ultra als bezien vanuit het prijskaartje. Ook EricWN is nog niet op alle punten overtuigd. Hij vindt dat Samsung een innovatief apparaat heeft afgeleverd. De verstopte selfiecamera vindt hij een mooie vondst en ook de schermen als zodanig vindt hij mooi. De vouw in het scherm is nog wel te nadrukkelijk aanwezig, vindt EricWN. Daarnaast vindt hij het scherm op de voorkant erg smal en de telefoon dichtgevouwen best dik. Toch blijft hij de Samsung Galaxy Z Fold volgen en is hij benieuwd hoe het merk dit model blijft evolueren.

Samsung Galaxy Z Flip3 5G Phantom Black/Phantom Green

Over de Galaxy Z Flip3 zijn de testers meer eensgezind dan over de Galaxy Z Fold3. Vier keer wordt het toestel met vier uit vijf sterren gewaardeerd.

Het compacte karakter van de Galaxy Z Flip3 - en ook het vouwen - wordt goed gewaardeerd door de testers. Met name het Cover Screen (het tweede scherm aan de buitenkant) wordt als handig ervaren, om te zien hoe laat het is en berichtjes te lezen zonder dat je de telefoon open hoeft te klappen, in de woorden van no113.

Het neerzetten van de smartphone in opengeklapte toestand is een unieke feature die tester HikariMisako kan waarderen: “een handige functie van het vouwbare scherm is het neerzetten van de telefoon voor bijvoorbeeld groepsfoto's en timelapses. Videobellen werkt ook erg makkelijk door de telefoon als een soort minilaptop voor je te zetten. Ook kun je via het frontscherm een selfie maken met de primaire camera's.”

Tweaker Sabes is ook enthousiast over het dagelijkse gebruik, het compacte karakter en de uitstraling van de smartphone als zodanig. Wel maakt hij zich een beetje zorgen over eventuele beschadigingen. Het scherm voelt, ondanks de aanwezigheid van Gorilla Glass, wat ‘kwetsbaar’ aan, zo stelt hij. Daarnaast noemt hij de buitenkant van de telefoon glad en “glijdt de telefoon snel weg.” De Galaxy Z Flip3 is in ieder geval de eerste vouw-smartphone die tester lqvd aan het twijfelen brengt tot aanschaf ervan. Hij vindt het vouwmechanisme geweldig, het gebruik en de dagelijks toepassingen fijn, en hij is te spreken over het design. Minder enthousiast is deze tester over de prijs en het aantal standaard meegeleverde apps.

Alle testers zijn wat kritisch over de accuduur. Hij had best iets langer mogen zijn, luidt de consensus. Lqvd vat het helder samen: “Veel andere tweakers-reviews benoemen de accuduur. Het is inderdaad geen telefoon die je ‘s nachts niet aan de oplader legt, maar ik haalde er eigenlijk altijd wel het einde van de dag mee. Het laden gaat niet supersnel, maar in ongeveer anderhalf uur laadt hij op van 10% naar 100%, wat voor mij meer dan prima is.”

Teruglezen, verder discussiëren

Wil je alle reviews van de Samsung Galaxy Z Fold3 nog eens teruglezen, inclusief die van de Tweakers-redactie, dan kan dat hier. De reviews van de Samsung Galaxy Flip3 vind je hier terug. En wil je verder discussiëren over deze tests, dan kan dat uiteraard in dit forumtopic van de Z Flip3 en dit forumtopic van de Z Fold3.