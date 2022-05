Microsoft test toetsenbord- en muisondersteuning in Edge-browser voor Xbox

Microsoft is begonnen met het testen van volledige toetsenbord- en muisondersteuning in zijn Edge-browser voor Xbox-consoles. Deze ondersteuning is beschikbaar in de meest recente Skip-Ahead-alphaversie voor Xbox Insiders-leden.

Microsoft lijkt zeer recentelijk begonnen te zijn met het testen van deze feature in de Xbox-versie van Edge, schrijft ook Duitse website WinFuture. Het is nog onduidelijk wanneer deze functie beschikbaar komt voor alle Xbox-gebruikers. Microsoft begon in maart al met het testen van de Chromium-versie van Edge voor Xbox One- en Series X- en S-consoles voor Skip-Ahead-leden. Bij aanvang van die test ontbrak ondersteuning voor toetsenborden en muizen nog.

The Verge-redacteur Tom Warren publiceerde deze week een video van de functie op Twitter, waarin hij onder andere toont dat de webversie van Microsoft Word met een toetsenbord werkt op een Xbox-console. Warren meldt ook dat de browserversie van Google Stadia met toetsenbord en muis werkt in de Edge-browser voor Xbox-consoles. Muizen werken vooralsnog alleen in de Edge-browser, en niet in andere delen van het Xbox-besturingssysteem. Toetsenborden kunnen al wel gebruikt worden in Xbox-menu's buiten de Edge-browser.