Microsoft kondigt einde ondersteuning Edge Legacy en Teams op IE 11 aan

Microsoft stopt de ondersteuning voor Edge Legacy op 9 maart volgend jaar. Daarnaast kondigt het bedrijf het einde van de ondersteuning van Teams en Microsoft 365 voor Internet Explorer 11 aan.

Het beëindigen van de ondersteuning van Edge Legacy op 9 maart 2021 betekent dat de browser vanaf die datum geen beveiligingsupdates meer ontvangt. Tegen die tijd zullen de meeste gebruikers de nieuwe Edge op Chromium-browser al gebruiken, aangezien Microsoft deze onderdeel maakt van de 20H2-upgrade van Windows 10, die in het najaar verschijnt. Bovendien verspreidt Microsoft de browser al via Windows Update. Volgens het bedrijf hebben miljoenen gebruikers hun browser al naar de nieuwe versie bijgewerkt.

Ook voor Internet Explorer 11 bouwt Microsoft de ondersteuning af. Vanaf 30 november werkt Teams niet langer met die browser en vanaf 17 augustus volgend jaar ondersteunen de overige apps en diensten van het Microsoft 365-aanbod IE 11 niet langer. Dat betekent dat die diensten niet langer te gebruiken zijn met de browser. In sommige grootzakelijke omgevingen is IE 11 nog in gebruik vanwege specifieke bedrijfsapplicaties die voor de browser zijn ontwikkeld. Microsoft meldt te weten dat de verandering moeilijk is voor sommige klanten, maar zegt dat deze meer uit Microsoft 365 kunnen halen met Edge op Chromium. Microsoft 365 is de naam van Microsofts abonnementen voor een bundeling van online diensten, waaronder Office 365.