Google vraagt toestemming om te testen op 6GHz in 17 staten VS

Google heeft toestemming gevraagd aan de Amerikaanse instantie FCC om tests te doen in de 6GHz-frequentieband in 17 Amerikaanse staten. Het is onduidelijk wat Google precies wil testen in de komende twee jaar.

Google heeft om toestemming gevraagd om in steden in een straal van 7 tot 40km rond een centraal punt met antennes in de 6GHz-band experimenten te doen, blijkt uit de brief aan de FCC. Enkele belangrijke details, zoals met welke techniek Google wil werken, zijn weggelaten uit de brief, omdat het gaat om bedrijfsgeheimen.

De FCC zette dit voorjaar een deel van de 6GHz-band open voor gebruik, meldt Business Insider. De site gokt dat het Google te doen is om de volgende generatie wifi, die zou kunnen werken op die frequentie. Huidige wifinetwerken zitten op 2,4GHz en 5GHz. De 6GHz-band biedt een hogere capaciteit en snelheid, maar minder bereik dan de huidige frequenties.

Het zou ook kunnen dat het gaat om communicatie met zelfrijdende auto's; dergelijke v2x-communicatie kan ook lopen in die frequentieband. Er zijn ook 5g-frequentiebanden die rond diezelfde frequentie zitten. Google heeft geen toelichting gegeven op de aanvraag.