Vodafone begint met aanbieden 1Gbit/s-4g en gebruikt Ziggo-frequenties

Vodafone is begonnen met het aanbieden van 4g met een maximale downloadsnelheid van 1Gbit/s. Dat gebeurt door de frequenties van Ziggo ook te gebruiken. De hogere snelheid moet een snelle verbinding voor meer mensen tegelijkertijd mogelijk maken.

Om de 1Gbit/s-verbinding mogelijk te maken, combineert Vodafone vier banden in een zogenoemde 'quad band combiner': 800MHz, 1800MHz, 2100MHz en 2600MHz. Daarbij gebruikt de provider ook het spectrum dat Ziggo in 2011 tijdens de 2,6GHz-veiling kocht. Vodafone en Ziggo vormen sinds januari van dit jaar in Nederland één bedrijf, waardoor het combineren van spectrum mogelijk is geworden.

Bovendien kan het frequenties gebruiken die voorheen in gebruik waren voor 4g. Daarom zijn de masten nog niet in gebruik op veel plekken, omdat Vodafone nog volop 3g ondersteunt op veel van zijn masten. Er zijn nog veel telefoons in het netwerk die geen 4g-ondersteuning hebben, waardoor providers frequenties moeten blijven inruimen voor de oudere netwerktechniek.

Om zendmasten om te bouwen, moet Vodafone de baseband aanpassen en bij sommige bassistations ook wijzigingen aanbrengen in de antennes. De provider verwacht het snellere 4g vooral op drukke plekken aan te bieden. De antennes staan nu op twee plekken: Gorinchem en bij de Hanzehogeschool Groningen, vanwege het 5g-project 5Groningen.

Toestellen met een X16-modem van Qualcomm, die standaard in de Snapdragon 835 zit, kunnen de maximale snelheid aan. Ook de Samsung Galaxy S8-serie en Note 8 kunnen die snelheden aan. Vermoedelijk zullen ook komende toestellen als de Google Pixel 2-telefoons en Huawei Mate 10 4g met 1Gbit/s aankunnen. De nieuwe iPhone 8, 8 Plus en X hebben wel het X16-modem, maar daarin ontbreken de antennes om een 4g-verbinding met 1Gbit/s mogelijk te maken. De provider benadrukt dat ook toestellen die het niet ondersteunen profiteren van de snelheidsverhoging, omdat het meer capaciteit voor elke telefoon met zich meebrengt.

De quad band combiner in het basisstation van Vodafone