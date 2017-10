Qualcomm toont 'reference design' van smartphone met mmWave-5g-verbinding

Qualcomm heeft een 'reference design' getoond van een eerste smartphone met een mmWave-verbinding op 28GHz. Deze 5g-verbinding is nu nog niet te vinden op smartphones. Het modem in het reference design is de al aangekondigde X50.

Qualcomm heeft verder niets bekend gemaakt over de specs van het reference design. Het X50-modem zit tot nu toe in geen enkele aangekondigde soc. De X50 moet vanaf de eerste helft van 2019 in smartphones verschijnen, zo zegt Qualcomm. De Amerikaanse chipontwerper stelt dat hij in zijn laboratoria in de Amerikaanse stad San Diego het voor elkaar heeft gekregen om het modem via een mmWave 5g-signalen te laten ontvangen. De maximale snelheid van de verbinding lag boven 1Gbit/s. Dat is een snelheid die met 4g ook haalbaar is.

Met mmWave-techniek wordt het mogelijk om smartphones en zendmasten met elkaar te laten verbinden op hoge frequenties, zoals 28GHz. Huidige mobiele frequenties zitten tussen 0,8 en 2,6GHz. Die hoge frequenties maken in theorie hoge snelheden mogelijk. Het in stand houden van het bereik is echter lastig op zulke hoge frequentiebanden, omdat het signaal niet goed door muren heen komt en niet ver draagt. Met beamforming, een manier voor de mast om apparaten te lokaliseren en het signaal alleen daarheen te sturen, moet het mogelijk zijn die beperkingen deels op te vangen.

De verbinding op 28GHz is maar een onderdeel van 5g, dat een lappendeken van technieken wordt. Onder meer een geavanceerde versie van het huidige 4g maakt deel uit van 5g. Dat moet een moeiteloze overgang van 4g naar 5g in de komende jaren mogelijk maken.