Overheid wil frequenties voor 4g en 5g in najaar van 2019 veilen

In het najaar van 2019 vindt de veiling voor de 700MHz-, 1400MHz- en 2100MHZ-frequentiebanden plaats. Bedrijven die bieden kunnen de ruimte voor een periode van twintig jaar gebruiken voor 4g- en 5g-netwerken.

Het ministerie van Economische Zaken veilt de ruimte in de 700MHz-, 1400MHz- en 2100MHz-banden voor de periode 2020 tot en met 2040. In die periode kunnen telecombedrijven de frequenties inzetten voor snel mobiel internet, waaronder toekomstige 5g-netwerken.

Momenteel gebruiken mobiele aanbieders de 800MHz-, 900MHz-, 1800MHz-, 2100MHz- en 2600MHz-banden voor mobiel internet. Hoewel het ministerie nadrukkelijk het gebruik voor 5g noemt voor de te veilen ruimte, is die specificatie nog niet klaar. Wellicht gaat de telecomindustrie hogere frequenties inzetten voor 5g.

"Een nieuwe, landelijke veiling van de beschikbare frequenties voor draadloze communicatie, leidt tot extra capaciteit voor snellere internetdiensten", aldus minister Kamp van Economische Zaken. De veiling gaat gepaard met een dekkingsverplichting om bedrijven te dwingen in buitengebieden, waar mobiel internet nu nog ontoereikend is, goede dekking te bieden.

Details over de veiling publiceert het ministerie in de Nota Mobiele Communicatie, die nog dit jaar moet verschijnen. Daar zal onder andere instaan welke frequenties vergunningsvrij gebruikt mogen worden. Dat zal in ieder geval niet de 2x10MHz-ruimte in de 2100MHz-band zijn, zoals het ministerie eerder voorstelde.

Die ruimte is momenteel in gebruik, maar de vergunningen lopen tot 2021. Op basis van onderzoek kopmt het bureau Strict tot de conclusie dat 2x10MHz ontoereikend is en te laat beschikbaar komt. Volgens het bureau zijn er betere alternatieven, zoals de 2300MHz- en 3400- tot en met 3800MHz-banden. Daarnaast zou de 5GHz-band, nu in gebruik voor wifi, wellicht in te zetten zijn, aldus Strict.

Momenteel is 2x5MHz in de 1800MHz-band, de dect guard-band, vergunningsvrij beschikbaar voor mobiele communicatie. Bedrijven hebben bij de overheid aangegeven de banden vergunningsvrij te willen inzetten voor specifieke toepassingen. Het ministerie noemt als voorbeelden geautomatiseerde containeroverslag en de communicatie met betrekking tot de afhandeling van bagage op vliegvelden.