NES-game Golf op Switch is speelbaar op sterfdag Nintendo-directeur Satoru Iwata

De NES-game Golf, die in de firmware van de Nintendo Switch zit, is vermoedelijk een eerbetoon aan oud-Nintendo-directeur Satoru Iwata. De game zou op zijn sterfdag, 11 juli, speelbaar zijn door de Joy-Cons op een bepaalde manier te bewegen.

Dat staat op de pagina op Switchbrew, waar eerder informatie over de aanwezigheid van de game verscheen. Ontwikkelaar yellows8, die de game in de firmware ontdekte, stelt dat de game alleen op 11 juli geactiveerd kan worden. Alleen bij Switch-consoles die nog nooit eerder met internet zijn verbonden, werkt het handmatig aanpassen van de datum. Op Twitter staat een video van de game werkend op de Switch.

Om de game te starten op de sterfdag van Saturo Iwata, moeten spelers vanuit het hoofdmenu een beweging maken met de Joy-Cons. Het gaat om een kenmerkende beweging die de Nintendo-directeur gebruikelijk maakte aan het begin van zijn Direct-presentaties.

Nintendo heeft zelf nooit iets naar buiten gebracht over de aanwezigheid van de NES-emulator en de game Golf. Enkele maanden geleden werd al ontdekt dat er een emulator op de Switch zit en begin deze week bleek dat ook de bijbehorende game Golf uit 1984 op de console staat.

Saturo Iwata overleed in 2015 op 55-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De topman leidde het bedrijf sinds 2002 en was onder andere verantwoordelijk voor de release van de DS en de Wii. Hij had een achtergrond als programmeur van videogames en was in de jaren tachtig betrokken bij vrijwel alle grote Nintendo-titels.

Update: Da_Maniac merkt op in een reactie dat Saturo Iwata een drijvende kracht was achter de game. Nintendo had al andere ontwikkelaars gevraagd om een golfspel te maken, maar die weigerden omdat ze niet geloofden dat de benodigde data op een cartridge zou passen. Iwata creëerde zijn eigen compressiemethode om de game mogelijk te maken.