Nintendo brengt klassieke arcadegame Mario Bros uit voor Switch

Nintendo heeft een versie van Mario Bros voor de Switch-console gepubliceerd. Spelers kunnen de game uit de Switch Eshop downloaden. Het is de eerste klassieke game die voor de Switch wordt uitgebracht, en de verwachting is dat er nog meer van dergelijke spelletjes uitkomen.

De remake van het klassieke arcadespel verscheen op de site van Nintendo. Overigens is de aangepaste versie van Mario Bros niet door Nintendo zelf gemaakt, maar door een bedrijf met de naam Hamster. Eigenaren van de Switch moeten 8 dollar, omgerekend 7 euro, betalen voor de game. De eerste versie van het arcadespel kwam overigens al in 1983 uit.

Mario Bros is pas het eerste spelletje in de zogenaamde Arcade Archives-serie van games die voor de Switch uit moeten komen. Waarschijnlijk zullen er binnenkort nog een aantal klassieke games verschijnen, waaronder een aantal in de Super Mario Bros-serie.

Vorige maand kwam Nintendo al met Nindies; dit zijn indiegames die voor de Switch gedownload kunnen worden. Het gaat om zo'n twintig spellen, waarvan de meesten nog dit jaar zullen verschijnen.