dinsdag 7 maart 2017

Dit voorjaar zul je weinig bijzonders merken aan mobiele netwerken. Masten staan of hangen erbij zoals altijd en je telefoon geeft op dezelfde manier bereik aan op hetzelfde netwerk. Toch begint dit voorjaar een nieuw tijdperk, want na jaren praten is het eindelijk zover: er wordt een begin gemaakt met 5g.

Tot nu toe was er sprake van harde overgangen tussen elkaar opvolgende mobiele netwerken. Voor 3g, toen umts, moesten providers vanwege de hogere frequentie nieuwe masten plaatsen in de Benelux en voor 4g gebruikten ze aparte frequenties. Het is lekker overzichtelijk; vanaf het moment dat je een telefoon en abonnement met 4g hebt, kun je op 4g. Voor 5g geldt dat niet. Hoewel de exacte specificaties nog niet zijn vastgesteld, sturen bedrijven er nu op aan dat 5g een lappendeken van technieken wordt, op veel verschillende frequenties. Een snellere variant van het huidige 4g zal ook 5g gaan heten.

De release is opgedeeld in stukken. Het eerste deel vindt dit voorjaar plaats. Dan stelt de 3GPP Release 14 vast: de release van netwerkspecificaties. Daarin legt de sector de basis voor 5g. Vervolgens komt met Release 15 de eerste 'echte' 5g-release en volgen de puntjes op de i met Release 16.

In de komende maanden begint dus het tijdperk van 5g. Het zijn geen telefoons die daar als eerste van gaan profiteren. De eerste producten die ervan kunnen profiteren, zijn auto's. De 'pre-5g'-release bevat onder meer een standaard om lage latency mogelijk te maken voor communicatie tussen zelfrijdende auto's.