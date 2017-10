HP voorziet dunne Spectre 13 en Spectre X360 van zuinige quadcores

HP heeft een nieuwe Spectre 13-laptop en Spectre X360-convertible aangekondigd. De 2017-modellen worden voorzien van quadcores van de Intel Kaby Lake R-generatie. Beide modellen zijn kleiner gemaakt, met behoud van de schermgrootte.

Het nieuwe Spectre 13-laptopmodel is 30,1cm breed en is daarmee 2,4cm smaller dan zijn voorganger. De bezels zijn bij het nieuwe model aan de zijkant van het scherm 5,3mm breed. Aan de onderkant blijft de schermrand met zo'n 3cm wel groot. De dikte is met 10,4mm gelijk aan het vorige model.

Het 13"-scherm is een touchscreen en er komen varianten met full-hd-resolutie en met 4k-resolutie. Inloggen kan op het nieuwe model met Windows Hello via de camera's boven het scherm. Er zijn twee thunderbolt 3-aansluitingen met usb-c-connector, een usb 3.1-aansluiting met type-c-connector en een audiojack aanwezig. Alle aansluitingen zitten op de achterkant van de laptop.

HP voorziet de Spectre 13 van Core i5- en i7-quadcores van de Kaby Lake R-generatie. Deze cpu's hebben een tdp van 15W en kunnen aan acht threads werken. De opslag bestaat uit een pci-e-ssd van maximaal 1TB en er zit tot 16GB lpddr3-geheugen in de laptop.

De behuizing van de nieuwe versie van de Spectre X360 met omklapscherm heeft minder veranderingen ondergaan. De breedte is vrijwel gelijk aan het vorige model, maar de nieuwe versie is met 13,6mm iets dunner dan de 13,9mm van de 2016-versie. Ook krijgt de X360 een vingerafdrukscanner aan de zijkant van de behuizing. Verder is de stylus vernieuwd, die kan nu opgeladen worden middels usb-c.

HP voorziet de Spectre X360 verder van dezelfde hardware als de Spectre 13. Bij de X360 kan echter ook gekozen worden voor een scherm met Privacy Shield. Dat is een functie waarmee de kijkhoek met een druk op een knop wordt aangepast, zodat het van de zijkant niet is af te lezen. Dat moet meekijken in openbare ruimtes tegengaan.

Beide modellen komen in november uit in Nederland. De Spectre 13 krijgt een adviesprijs van 1399 euro en de Spectre X360 kost in zijn eenvoudigste uitvoering 1299 euro. HP Nederland maakt niet bekend welke specificaties kopers krijgen voor dat geld, maar waarschijnlijk zijn dat de goedkoopste configuraties met Core i5-cpu, 8GB ram, een 256GB-ssd en een full-hd-scherm.