HP heeft nieuwe convertibles en laptops in de Spectre- en Envy-serie aangekondigd. Alle modellen krijgen dunnere schermranden en HP voorziet de laptops en 2-in-1-systemen van Intel Kaby Lake-processors. Van de Envy x360 komen ook modellen met AMD-processors uit.

Volgens HP bleek uit onderzoek dat gebruikers van de vorige generatie Spectre X2 ruimte zagen voor verbetering van het openen van de standaard, de audiokwaliteit, de resolutie en de kracht van de processor. De fabrikant zegt zich dan ook op die onderdelen gericht te hebben. De Spectre X2 van 2017 beschikt over een behuizing van aluminium. Voor het openen van de standaard is geen knop meer nodig. De schermrand meet 13,75mm, waar dat bij de vorige generatie nog 19,8mm was.

Verder heeft het 12,3"-scherm van de Spectre nu een beeldverhouding van 3:2 in plaats van 16:9. De resolutie is 3000x2000 pixels. Ten opzichte van de voorganger zijn er grotere luidsprekers en er is een snellaadfunctie voor het in een halfuur laden van de helft van de capaciteit. Het model beschikt over Intel Kaby Lake-processors, tot aan 16GB lpddr3 en maximaal 1TB pci-e-ssd-opslag. Het apparaat heeft verder twee usb 3.1 type c-poorten en een geheugenkaartsleuf. De adviesprijs is 1599 euro en voor die prijs levert HP een N-Trig-stylus mee.

Ook de Envy-laptop krijgt een update en deze 13,95mm dikke laptop heeft een behuizing van aluminium en magnesium. De 13"-laptop is compacter dan zijn voorganger door de dunnere schermranden; die zijn in dikte afgenomen van 15,68mm tot 5,4mm. Bij het openen van de laptop gaat het toetsenbord iets omhoog. HP levert de Envy met Intel Kaby Lake-processors en tot aan 1TB pci-e-ssd-opslag, terwijl de Nvidia MX150 met 2GB gddr5 optioneel is. De laptop verschijnt in juni voor een startprijs van 899 euro en dat is met full-hd-resolutie. Een duurdere uhd-versie komt ook beschikbaar, maar de prijs hiervan is onbekend.

In de Envy-reeks verschijnt daarnaast een nieuwe 17,3"-laptop en deze is mede door de optische drive 23,3mm dik, al is dat wel 2,2mm dunner dan de vorige. HP levert modellen met full-hd- en uhd-resoluties, en de variant met 1080p-scherm zou een accuduur van 10,75 uur hebben. Opnieuw zijn er de Intel Kaby Lake-chips en de gpu is de GeForce 940MX met 4GB videogeheugen. Wat poorten betreft zijn hdmi, usb-c en drie usb 3.0-poorten aanwezig. De adviesprijs van de goedkoopste versie is 1099 euro.

Ten slotte is er een nieuwe Envy x360, de convertible met omklapbaar scherm van HP. Ook dit systeem heeft dunnere schermranden, van 6,65mm aan de zijkanten en 13,9mm aan de bovenkant. HP levert dit model met een N-trig-stylus en er komen varianten met full-hd- en met uhd-schermen. Naast versies met Intel Kaby Lake-chips, brengt HP bovendien versies met AMD A9-, A12- en FX-processors uit. De Nvidia 940MX-gpu is optioneel. De maximale opslaghoeveelheid is 1TB bij aanwezigheid van een hdd en 512GB bij een pci-e-ssd. De startprijs van de laptop met Intel-processors is 899 euro; die van de versies met AMD-chips is 749 euro.