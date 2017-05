Door Sander van Voorst, maandag 22 mei 2017 15:09, 6 reacties • Feedback

Er zijn renders online verschenen van twee Samsung-toestellen. Het gaat om de J5 en de J7, die volgens eerdere informatie moeten uitkomen in juni. De renders tonen toestellen in de kleuren blauw, zwart, goud en roze.

De renders zijn online gezet door de site WinFuture, die vaker informatie over nog niet verschenen apparaten heeft gepubliceerd. Op de renders zou de Europese versie van de toestellen te zien zijn. De afbeeldingen tonen het bekende Samsung-ontwerp met afgeronde hoeken en een ovale homeknop met aan weerszijden de aanraakgevoelige knoppen voor terug en multitasking. Het scherm heeft aan de zijkant dunne randen; aan de boven- en onderkant zijn wel relatief brede bezels te zien. De verschillen tussen beide toestellen zijn op de renders nauwelijks te zien.

Aan de achterkant zijn U-vormige antennelijnen aan de onder- en bovenkant van de toestellen te zien. Een andere wijziging ten opzichte van de toestellen van vorig jaar is dat de camera en de flitser niet meer naast elkaar, maar onder elkaar staan. Tweakers ontving vorige week informatie over de twee toestellen, die in juni voor 279 en 339 euro moeten verschijnen.

J5 2017, via WinFuture

Uit de verkregen informatie blijkt verder dat de telefoons een vingerafdrukscanner hebben en dat ze zijn voorzien van een metalen behuizing en betere camera's. Bij de voorgangers van de toestellen was alleen een metalen rand aanwezig. De 2017-uitvoering van de J5 behoudt zijn 5,2"-scherm en het 5,5"-scherm van de J7 krijgt een upgrade naar full hd.

J7 2017, via WinFuture