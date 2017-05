Door Julian Huijbregts, dinsdag 16 mei 2017 17:46, 7 reacties • Feedback

Tweakers heeft informatie ontvangen over de 2017-versies van de Samsung Galaxy J5 en J7, die nog niet zijn aangekondigd. Beide modellen krijgen een vingerafdrukscanner, metalen behuizing en betere camera's. Volgens de tipgever komen de toestellen in juni uit voor 279 en 339 euro.

De tipgever heeft Tweakers voorzien van afbeeldingen die de specificaties van de Samsung Galaxy J5 2017 en Galaxy J7 2017 tonen. De afbeeldingen zouden rechtstreeks afkomstig zijn van Samsung. Beide toestellen krijgen een vingerafdrukscanner en een volledig metalen behuizing, terwijl bij de voorgangers alleen de rand van metaal was gemaakt.

Ook krijgen de camera's een upgrade in de vorm van een lichtsterkere f/1.7-lens. De frontcamera's gaan van 5 naar 13 megapixel en behouden hun f/1.9-diafragma. Verder ondersteunen de nieuwe modellen hogere 4g-downloadsnelheden; tot 300Mbit/s. De software is gebaseerd op Android N, ofwel versie 7.

Het 5,5"-oledscherm van de Galaxy J7 2017 krijgt een upgrade naar full-hd. De soc is net als bij het huidige model een octacore op 1,6GHz, maar het is onbekend of het nieuwe toestel ook daadwerkelijk dezelfde chip gebruikt. Het geheugen krijgt een upgrade naar 3GB, terwijl de opslag met 16GB emmc gelijk blijft. De accucapaciteit van het nieuwe model is 3600mAh, iets hoger dan bij de voorganger.

De Galaxy J5 2017 behoudt het 5"-oledscherm met hd-resolutie, maar krijgt een snellere soc dan zijn voorganger. De accucapaciteit gaat iets omlaag, van 3100mAh naar 3000mAh.

Volgens de bron krijgt de nieuwe Galaxy J5 een adviesprijs van 279 euro en wordt het toestel begin juni geleverd. De J7 zou eind juni volgen en een adviesprijs van 339 euro krijgen. In beide gevallen gaat het om prijzen die gelden in België, maar vermoedelijk wijken de Nederlandse prijzen en verschijningsdata daar niet of niet veel van af. Samsung Nederland wilde de informatie niet bevestigen, omdat het gaat om toestellen die nog niet officieel zijn aangekondigd.