Wat het aantal verschillende smartphonemodellen betreft heeft Samsung in de afgelopen jaren een jasje uitgedaan. Het woord 'jas' is trouwens meteen een ezelsbruggetje om te onthouden welke smartphoneseries de Zuid-Koreaanse fabrikant in Nederland onderhoudt. In volgorde van oplopende prijs zijn dat de Galaxy J, Galaxy A en Galaxy S.

De Galaxy S-lijn is daarvan zonder twijfel de aansprekendste, met de mooiste schermen, krachtigste processors, beste camera's en nieuwste features. Als de Galaxy-telefoons een vloot vormden, was de S8 het letterlijke vlaggenschip. De S8 is ook de bestverkopende Samsung-telefoon, maar op de markt voor goedkopere smartphones moet de J-serie het doen voor Samsung. De J5 2017 is het nieuwste model in deze serie, en voegt ten opzichte van zijn voorganger een volledig metalen behuizing en een vingerafdrukscanner toe.