De onderzoeksafdeling van Microsoft heeft een prototype van een augmentedrealitybril gepresenteerd waarmee hologrammen getoond kunnen worden. De bril heeft een normaal formaat en kan een field of view van tachtig graden weergeven.

Het bijbehorende onderzoek heet 'Holographic Near-Eye Displays for Virtual and Augmented Reality' en wordt door Microsoft gepresenteerd op de Siggraph-conferentie. Met de bril wil Microsoft in staat zijn om 'full color, low noise'-hologrammen met hoog contrast en hoge resolutie weer te geven. Daarbij moet de gebruiker van de bril in staat zijn om per pixel scherp te stellen op de weergave, wat bij andere technieken zoals light field niet mogelijk is, meldt het bedrijf in een bijbehorende blogpost.

De bril moet de uitgezonden lichtgolven aan de hand van software vervormen, waardoor ze ook door mensen met verminderd zicht op de juiste manier worden waargenomen. Zo is het apparaat zonder gewone bril te gebruiken. Huidige technieken om met dit probleem om te gaan maken gebruik van een mechanisme om de afstand tussen het scherm en de lens in te stellen. Dat zou echter niet werken bij complexere afwijkingen zoals astigmatisme, claimt Microsoft.

Volgens Microsoft is de bril een 'ruw prototype' en is alle elektronica voor het uitvoeren van de nodige berekeningen buiten de bril geplaatst. Ook wordt geen stereobeeld weergegeven, dat zou nog 'aanzienlijke uitdagingen met zich meebrengen'.

De bril gebruikt een projector om een 'phase only'-Fresnel-hologram te creëren. Daarbij komt licht vanuit een lichtbron in contact met een hologram plane, oftewel een vlak, met daarin een modulator. Dit verandert de lichtsterkte en de fase van het licht. Dat wordt vervolgens zodanig gebroken dat het door middel van een of meer objectpunten een beeld vormt. Microsoft vermeldt dat de huidige bril niet zozeer wijst op een roadmap voor producten, maar dat het alleen gaat om onderzoek.

Video met meer uitleg over de hologrammen en het scherpstellen