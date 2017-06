Door Joris Jansen, maandag 19 juni 2017 19:16, 2 reacties • Feedback

Ikea werkt samen met Apple aan een app die via augmented reality de mogelijkheid geeft aan klanten van de meubelketen om te kunnen zien hoe een Ikea-product in hun eigen woonkamer staat.

Klanten zijn via de app in staat om virtuele Ikea-producten als 3d-model te projecteren in hun virtuele woonkamer. Daartoe moeten gebruikers van de app foto's nemen van hun woonkamer, waarna de app een catalogus aan Ikea-producten via ar in de virtuele woonkamer kan plaatsen. Dat heeft Ikea-manager van digitale transformatie, Michael Valdsgaard, op een Zweedse website gezegd.

Volgens Valdsgaard kunnen gebruikers met de app Ikea-producten met een precisie tot op een millimeter plaatsen. Daarnaast kan de grootte van de producten worden aangepast en is er ook nagedacht over de belichting van de producten. Uiteindelijk moeten klanten met de app de producten ook direct kunnen aanschaffen; Valdsgaard weet nog niet of deze mogelijkheid ook al kan zodra de app uitkomt.

Valdsgaard hoopt dat de app in de herfst kan worden uitgebracht tijdens de release van iOS 11. In eerste instantie zal de app zo'n 500 tot 600 Ikea-producten bevatten. Nieuw producten zullen allemaal beschikbaar komen in de app. Of de app ook beschikbaar komt voor Android is onduidelijk.

In 2016 bracht Ikea op Steam al een app uit die is bedoeld om met de HTC Vive-headset keukens te bekijken in virtual reality. De software is ontwikkeld door het Franse bedrijf Allegorithmic en maakt gebruik van Unreal Engine 4.