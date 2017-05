Door Arnoud Wokke, woensdag 10 mei 2017 20:44, 7 reacties • Feedback

Standaardenorganisatie IEEE heeft aangekondigd dat het werkt aan standaarden voor onder meer bestandsformaten en andere elementen van virtual reality en augmented reality. IEEE stelde in het verleden onder meer de standaarden voor wifi vast.

Door het vastleggen van standaarden moeten makers van hardware en software voor augmented- en virtual reality weten waar ze aan toe zijn op het gebied van wat ze moeten ondersteunen. Huidige standaarden voldoen niet, omdat lang niet alle apparaten en softwareplatforms ze ondersteunen, zegt IEEE.

De organisatie werkt samen met bedrijven uit de industrie om te bepalen welke bestandsformaten in de standaard komen en de pagina van het project toont aan welke elementen de IEEE nog meer werkt, zoals identificatie van personen en het maken van kaarten van virtuele objecten in de echte wereld. Het project heet P2048.

Het overleg moet uiteindelijk leiden tot een standaard die in de hele industrie navolging vindt. In totaal meer dan tweehonderd bedrijven en instituten zijn betrokken bij de standaardisatie, maar het is onbekend welke dat precies zijn.