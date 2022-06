Microsoft bevestigt komst van Windows 10 21H1 als kleine cumulatieve update

Microsoft heeft de komst van Windows 10-versie 21H1 op een forum genoemd. Tot nu toe was er nog geen officiële bevestiging dat de lente-update er zou komen. Het lijkt erop dat de nieuwe OS-versie een kleine update gaat worden.

De komst van 21H1 wordt op een Microsoft-forum bevestigd. Het gaat om een kleine update die vergelijkbaar is met de 20H2-update, die ook relatief weinig grote veranderingen met zich meebracht. Details over de nieuwe versie van het besturingssysteem zijn er nog niet, behalve dat die op dezelfde codebase draait als Windows 10 2004. Dat is dezelfde codebase als waar 20H2 op draait. Dat betekent ook dat drivers niet opnieuw digitaal hoeven te worden ondertekend en de hardware-eisen blijven gelijk aan de vorige versie.

Het is de eerste keer dat Microsoft in het openbaar iets zegt over de komst van 21H1. Normaal gesproken brengt Microsoft in de lente een grote update voor Windows 10 uit, en een kleine in de herfst. Dit keer werd er echter niets gezegd over de grote aankomende lente-update. Waarschijnlijk wordt nu de volgende herfst-update wel groter. Daarover is nog maar weinig bekend. Windows 10 21H1 is ook nog niet beschikbaar voor bèta-testers in het Insider-programma.