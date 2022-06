Microsoft verwijdert Edge Legacy op 13 april van Windows 10-systemen

Microsoft gaat de oude versie van zijn Edge-browser, met de codenaam Project Spartan, vervangen door zijn nieuwe versie in een aankomende Windows 10-patch. Dat wordt de update van Patch Tuesday, op 13 april.

Microsoft tekent aan dat wie de nieuwe Edge-browser al geïnstalleerd heeft op zijn systeem, niet te maken krijgt met een herinstallatie van de browser. In die gevallen wordt alleen de oude Edge van het systeem afgehaald. Uiteraard gebeurt er op dit vlak niets als men de oude Edge zelf al heeft verwijderd. De Windows-versies die deze patch krijgen, zijn 1803, 1809, 1903, 1909, 2004 en 20H2.

De wijziging komt niet als donderslag bij heldere hemel. Het was al bekend dat Edge Legacy vanaf 9 maart aanstaande geen updates meer gaat krijgen, maar het moment van daadwerkelijk verwijderen was nog niet bekend.

Legacy Edge was eigenlijk al achterhaald sinds het online verschijnen van de op Chromium gebaseerde Edge, in maart van 2019. Motivaties voor de overstap destijds waren betere web-compatibiliteit en minder fragmentatie voor ontwikkelaars. Op Chromium gebaseerde browsers, en dan met name Chrome, hebben het leeuwendeel van de browsermarkt in handen.

Edge Legacy draait ook nog op de Xbox One en Series S en X. Hoewel het Edge-team twee jaar geleden nog zei dat het de intentie was om alle Microsoft-apparaten van de Chromium-versie te voorzien, is er vooralsnog geen verder teken van leven op dit front.