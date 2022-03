Google draait veranderingen aan FPS Meter in Chrome terug

Google draait veranderingen aan een fps-meter in Chrome terug. De functie FPS Meter maakte het mogelijk om de framerate van een website te bekijken. Google veranderde de functionaliteit ervan, maar draait dat terug na klachten van gebruikers.

Google veranderde de werking van FPS Meter in Chrome 84. In plaats van een absoluut aantal frames per seconde gaf de meter alleen nog een percentage aan van hoeveel frames op tijd werden getoond. Ook werden er meer statistieken toegevoegd, bijvoorbeeld over het aantal gedropte frames.

Gebruikers waren niet blij met de veranderingen. Aanvankelijk dachten sommigen zelfs dat het om een bug ging. In een bugreport klaagden meerdere ontwikkelaars die met Chrome werken, dat de nieuwe veranderingen onwenselijk waren. De kritiek kwam ook van Google-programmeurs zelf. Google heeft daarom besloten de verandering terug te draaien en alsnog de absolute framerate te laten zien. Gebruikers kunnen de details opvragen door in de developer tools ctrl+shift+P in te drukken.