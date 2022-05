Microsoft toont teaser van vereenvoudigde weergave startmenu

Microsoft heeft twee afbeeldingen met daarop een gewijzigde weergave van het startmenu gepubliceerd. De tegels van het startmenu hebben daarbij geen verschillende kleuren meer, maar passen zich aan het lichte thema aan.

Microsoft heeft de afbeeldingen via zijn Office 365-account op Facebook gepubliceerd zonder enige toelichting, constateerde Windows Latest. De afbeeldingen tonen Windows met een Phantom Pink Pride Edition-thema in combinatie met de lichte modus en met transparantie ingeschakeld.

Het verschil met het huidige startmenu van Windows 10 is dat de Live Tiles geen kleuren meer hebben, maar wit zijn met daarin het icoontje van de bijbehorende apps. Daarnaast toont de lijst van alle apps naast de tegels alleen nog het icoontje naast de naam van de apps. Die icoontjes hebben geen achtergrondkleur meer en zijn ook niet in een wit vlak geplaatst, maar zijn omgeven door de semitransparante weergave van het startmenu.

Het is niet de eerste keer dat Microsoft deze vereenvoudigde weergave van het startmenu toont. Microsoft gaf al eerder enkele teasers. De vraag is of Microsoft de weergave breed beschikbaar stelt en wanneer dat zou zijn. De komende grote update van Windows 10, 20H2 die in het najaar moet verschijnen, bevat vrijwel alleen prestatie- en stabiliteitsverbeteringen.