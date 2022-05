It Takes Two is binnen een maand een miljoen keer verkocht

It Takes Two, de co-opgame die vorige maand uitkwam, is een miljoen keer over de toonbank gegaan, maakt de ontwikkelaar bekend. De game is niet speelbaar zonder een co-op-partner en er is geen matchmaking.

Volgens Josef Fares, de voorman van ontwikkelstudio Hazelight, toont dit aan dat er 'zeker spelers zijn die co-op-only-games willen spelen' en dat hij 'hoopt dat er meer van dit soort games komen'. It Takes Two is lokaal en online te spelen. De tweede speler hoeft niet voor de game te betalen en kan online aanhaken via de Friend's Pass, maar lokale co-op is ook een optie.

Hazelight maakte eerder A Way Out, een game die eveneens alleen in co-op gespeeld kan worden een geen matchmaking heeft. Bij Starbreeze Studios maakte Fares ook Brothers - A Tale of Two Sons, maar die game is ondanks co-op-eske elementen bedoeld voor een speler.

It Takes Two is een platformgame waarbij spelers controle hebben over twee handgemaakte poppen die tot leven gewekt worden. De twee moeten zich een weg door een spelwereld banen waarin een groot aantal verschillende gameplaymechanismen uit verschillende spelgenres aan bod komen. De game is beschikbaar voor Windows, PS4, PS5, Xbox One en Xbox Series X en S.