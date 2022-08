Ruim 100 Nederlandse tandartspraktijken tijdelijk dicht na cyberaanval - update

De komende dagen moeten 120 Nederlandse tandartspraktijken van het bedrijf Colosseum Dental Benelux sluiten vanwege een cyberaanval. Er is vermoedelijk sprake van een ransomwareaanval. Het is niet bekend of er klantengegevens zijn buitgemaakt.

Colosseum Dental Benelux heeft aangifte gedaan bij de politie en heeft een melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens, zo weet RTL Nieuws te melden. Bedrijven zijn bij een datalek verplicht om dit bij het AP te vermelden, al heeft het tandartsenbedrijf zelf geen uitsluitsel gegeven over de aard van de aanval. Een woordvoerder zegt tegen de nieuwszender: "Waar nodig nemen we tevens contact op met diegenen wiens belangen door dit incident mogelijk zijn geraakt."

Een bron met connecties binnen Colosseum Dental weet aan Tweakers te melden dat het inderdaad om een ransomwareaanval gaat. De cybercriminelen zouden via een van de 120 praktijken binnengedrongen zijn in het overkoepelende systeem van Colosseum Dental Benelux, waarna back-ups verwijderd zouden zijn en de boel versleuteld werd. Er is volgens anonieme betrokkenen inderdaad geld geëist en er zou gedreigd worden met het lekken van data. Het is niet duidelijk hoeveel geld er precies gevraagd wordt.

Het getroffen overkoepelde bedrijf heeft meer dan 130 locaties in Nederland en België, maar alleen de circa 120 tandartspraktijken in Nederland zouden doelwit geweest zijn van de aanval. Jaarlijks worden er zo'n 600.000 patiënten bij de tandartsen van Colosseum Dental Benelux behandeld, zo blijkt uit een snapshot van de website van het bedrijf. Momenteel is de betreffende website live niet toegankelijk.

Bij een ransomwareaanval worden de systemen van een slachtoffer versleuteld en daarmee feitelijk onbruikbaar gemaakt. Alleen tegen betaling decoderen cybercriminelen een doelwitsysteem. Soms wordt er bij een dergelijke aanval ook data buitgemaakt of wordt er ook na een eventuele betaling geen toegang verleend tot het getroffen systeem.

Update, 21.05 uur: De informatie van een betrokkene is aan het bericht toegevoegd.