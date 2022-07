NCTV: dreiging en verdediging tegen ransomware begint scheef te groeien

Nederland loopt nog steeds veel kans op maatschappelijke ontwrichting door cyberdreigingen. Die dreiging neemt zoveel toe dat de bescherming ertegen het bijna niet meer kan bijbenen, stelt de NCTV in het Cybersecuritybeeld.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid schrijft in zijn jaarlijkse Cybersecuritybeeld Nederland dat de digitale dreiging binnen de maatschappij scheefgroeit. De NCTV ziet een veel grotere rol voor professionele cybercrimebendes als het gaat om de bedreiging van Nederland. Georganiseerde cybercrimebendes die ransomware versturen, zorgen volgens de NCTV voor die scheefgroei. Die bendes werken 'schaalbaar'. Ze kunnen hun processen en samenwerkingen aanpassen aan die van hun slachtoffer. De verdediging daartegen is volgens de NCTV juist weer niet schaalbaar. De NCTV noemt het voorbeeld van malware die een paar jaar geleden vooral op banken was gericht. Daarbij was het verdedigen relatief eenduidig, omdat er maar een paar partijen waren die moesten worden beschermd. Ransomware is nu zo universeel dat vrijwel iedere sector kwetsbaar is. "Vanuit weerbaarheid bezien betekent dit dat het te verdedigen, potentiële aanvalsoppervlak alleen maar groter is geworden", schrijft de coördinator. Daar waarschuwen meerdere instanties al jaren voor, maar er wordt nog steeds te weinig samengewerkt tussen sectoren en diensten. Ook blijven investeringen in cybersecurity nog achter.

Daarnaast wordt Nederland bedreigd door 'statelijke actoren'. "Cyberaanvallen door statelijke actoren zijn niet meer zeldzaam te noemen: ze zijn eerder het nieuwe normaal", schrijft de instantie. Andere landen, zoals China, vallen Nederland aan voor spionagedoeleinden die vooral politiek en economisch zijn. De NCTV noemt ASML niet specifiek, maar zegt dat China vooral interesse heeft in informatie uit de halfgeleiderindustrie. Ook is het verspreiden van desinformatie een groeiend gevaar en worden er voorbereidende handelingen genomen voor sabotage.

De NCTV zegt dat Nederland nog steeds slecht voorbereid is op die dreigingen. Vorig jaar concludeerde de instantie ook al dat Nederlandse bedrijven en de overheid zich te weinig aan de basisregels hielden voor cyberveiligheid, zoals het gebruik van unieke en sterke wachtwoorden en de implementatie van multifactorauthenticatie. "Dat beeld is ongewijzigd", schrijft de NCTV. Een groot probleem is dat verschillende overheidsinstanties niet goed samenwerken in het bestrijden van dergelijke aanvallen. Er is weinig toezicht in de sector en die sector deelt weinig informatie.