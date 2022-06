Waternet blijft onder verscherpt toezicht staan vanwege slechte cybersecurity

Waterbedrijf Waternet blijft voorlopig onder verscherpt toezicht staan vanwege verschillende securityproblemen. De Inspectie Leefomgeving en Transport stelde dat toezicht eerder in omdat de leveringszekerheid in gevaar was, maar de problemen zijn nog niet opgelost.

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de problemen bij het Noord-Hollandse Waternet nog steeds actueel zijn. Het Noord-Hollandse waterleveringsbedrijf kwam vorig jaar onder vuur te liggen na onderzoek van Follow The Money. Dat ontdekte dat Waternet een penetratietest met negatieve resultaten had achtergehouden voor de inspectiedienst en het Nationaal Cyber Security Centrum. Daarop startte de Inspectie Leefomgeving en Transport een onderzoek naar het waterbedrijf. Waternet kwam enkele maanden later onder verscherpt toezicht te staan. De ILT zegt dat er 'tekortkomingen waren in de cybersecurity en besturing bij Waternet'. Daardoor zou er een verhoogd risico zijn dat de leveringszekerheid en de kwaliteit van drinkwater in gevaar kon komen.

Nu schrijft minister Harbers dat Waternet voorlopig nog steeds onder verscherpt toezicht blijft staan. "Uit de monitoring door de ILT blijkt dat progressie is geboekt, maar tegelijkertijd heeft de ILT geconstateerd dat er nog het nodige moet gebeuren, zowel voor het volledig in control komen op de cybersecurity", schrijft de minister. "Volgens de ILT is daarmee het eerder geconstateerde verhoogde risico voor leveringszekerheid en kwaliteit van het drinkwater nog steeds aan de orde." Details over welke progressie er is geboekt en wat er nog moet gebeuren, geeft hij niet. Het verscherpte toezicht blijft tot in de tweede helft van 2022 staan. Dan zal de inspectiedienst opnieuw bekijken of dat nog actueel is.

De Inspectie Leefomgeving en Transport is in Nederland verantwoordelijk voor het toezicht op de waterlevering, maar waterbedrijven worden ook aangemerkt als vitale infrastructuur. Verschillende Nederlandse instanties, waaronder de AIVD, de NCTV en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid waarschuwen al jaren voor mogelijk ontwrichtende gevolgen voor de maatschappij omdat die vitale infrastructuur de beveiliging niet goed op orde heeft.