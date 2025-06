Waterschap kan miljoenen aan belastingen niet innen door ict-problemen Waternet

Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht kan miljoenen euro's aan waterschapsbelasting niet innen omdat er grote ict-problemen zijn bij leveranciersbedrijf Waternet. Dat stond eerder nog onder verscherpt toezicht omdat de beveiliging van het waterschap ook al ondermaats was.

Naast de beveiligingsproblemen bij Waternet, waar onder andere de gemeente Amsterdam onder valt, zijn er ook veel problemen met het innen van waterschapsbelastingen, schrijft het Parool. Die problemen zitten niet bij het waterschap, maar bij Waternet. Dat is het leveranciersbedrijf voor drinkwater in de hoofdstad en omliggende gemeenten. Waternet incasseert niet alleen de kosten van drinkwater, maar int ook namens het waterschap de waterschapsbelastingen.

Volgens Amsterdams raadslid Diederik Boomsma zou het nog zeker 3,5 jaar duren voor de ict-problemen bij het waterschap zijn opgelost. In die tijd zou het waterschap naar schatting van Boomsma 200 miljoen euro aan belastingen niet kunnen innen. Wethouder Rijxman van Amsterdam zegt dat er geen problemen zijn voor de gemeente, die in het bestuur van het waterschap zit.

De ict-problemen bij Waternet bestaan al jaren. Het Parool schreef eerder al dat die problemen ervoor zorgen dat afschrijvingen vaak niet goed of te laat worden gedaan. Daardoor zouden ook burgers in de problemen zijn gekomen. Ook zouden er verkeerde inschattingen worden gemaakt over waterstanden, omdat Waternet sommige meterstanden niet goed verwerkt.

Waternet heeft daarnaast al jaren problemen met de beveiliging van zijn ict-systemen. In 2020 kwam Waternet onder verscherpt toezicht te staan van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Dat gebeurde nadat Follow The Money onthulde dat de beveiliging slecht op orde was. Zo zou het waterbedrijf een negatieve pentest hebben verzwegen.

De problemen liggen voornamelijk bij Waternet en niet bij het Waterschap AGV. In dat waterschap heeft Matthijs Pontier een zetel, die ook lijsttrekker is van de Piratenpartij. Op initiatief van De Groenen, de partij namens wie Pontier de zetel heeft, werd de ict van het waterschap de afgelopen jaren extra beveiligd. Hij vertelde daarover in een interview met Tweakers.