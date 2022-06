Inspectie start onderzoek naar Waternet na verzwijgen van negatieve pentest

De Inspectie voor de Leefomgeving en Transport begint een onderzoek naar de veiligheid van het Noord-Hollandse waterbedrijf Waternet. Dat verzweeg eerder dit jaar dat het op de hoogte was van beveiligingsrisico's, ook tegen de ILT zelf.

Waternet stelde de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport niet op de hoogte van het beveiligingslek, schrijft minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen in een brief aan de Tweede Kamer. De ILT is verantwoordelijk voor de veiligheid van drinkwaterbedrijven als Waternet. De minister reageert op Kamervragen naar aanleiding van nieuws van Follow The Money in september. Toen bleek dat de digitale veiligheid van Waternet niet op orde was. Naar aanleiding daarvan ging de ILT op gesprek bij Waternet. Het waterbedrijf zei toen dat het zou gaan om oude problemen die inmiddels waren opgelost.

Eerder deze maand onthulde Follow The Money echter dat er in januari 2020 een penetratietest werd uitgevoerd waar slechte resultaten uit kwamen. Daar had Waternet de toezichthouder niet van op de hoogte gesteld. Ook het Nationaal Cyber Security Centrum was niet op de hoogte van de resultaten. De partij 50Plus stelde Kamervragen. Van Nieuwenhuizen reageert daarop dat de ILT een onderzoek begint naar Waternet.

Het onderzoek richt zich specifiek op naleving van de Wet beveiliging netwerk en informatiesystemen, of Wbni. Daarin staan de regels voor Rijksoverheidsinstellingen, maar ook 'aanbieders van vitale infrastructuur'. Daar valt Waternet onder. Ook kijkt de ILT naar 'de governance van Waternet'. Volgens Van Nieuwenhuizen is er geen reden om aan te nemen dat de levering van drinkwater in gevaar is. Ook wil de minister nog niet zeggen welke sancties er mogelijk volgen, bijvoorbeeld of de minister of de ILT zelf moeten ingrijpen bij het beheer van Waternet. Daarvoor wil ze eerst het onderzoek afwachten.

Volgens de minister is het niet verplicht dat bedrijven een vertrouwelijke pentest openbaar maken of zelf doorsturen naar de toezichthouder of het NCSC. Wel erkent de minister dat het beter was geweest als dat was gebeurd. "Het was echter, gegeven de actuele omstandigheden, passend geweest als de ILT tijdig was ingelicht door Waternet", schrijft Van Nieuwenhuizen in de brief.