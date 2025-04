Waternet staat niet meer onder verscherpt toezicht vanwege securityproblemen

De Nederlandse Stichting Waternet staat vanaf 1 januari niet meer onder verscherpt toezicht vanwege de aanhoudende securitytekortkomingen. De Inspectie Leefomgeving en Transport zegt dat Waternet 'maatregelen ter verbetering van de cybersecurity heeft geïmplementeerd'.

Het verscherpte toezicht op Waternet verloopt volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport op 1 januari 2023. De toezichthouder zegt dat het waterbedrijf inmiddels voldoet aan de beveiligingseisen die de wet stelt. Waternet kwam in november 2020 onder verscherpt toezicht te staan nadat de beveiliging van het Noord-Hollandse waterbedrijf ondermaats bleek te zijn. Daarvoor bleek al uit onderzoek van Follow The Money dat Waternet onder andere een penetratietest met een slechte uitslag had verzwegen voor de toezichthouder. Door die problemen kunnen er in theorie problemen ontstaan in de leveringszekerheid van drinkwater.

Waterleveranciers zijn in Nederland geclassificeerd als vitale infrastructuur onder de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen of WBNI. Dat betekent dat zulke bedrijven of overheidsinstellingen aan strengere veiligheidseisen moeten voldoen. Toezichthouders zoals de ILT, maar ook het Nationaal Cyber Security Centrum, kijken bij die bedrijven mee met de beveiliging. Ook hebben dergelijke bedrijven een meldplicht voor beveiligingsincidenten.

De ILT zegt dat Waternet zijn beveiligingsbeleid flink heeft verbeterd. "De eerder door de inspectie geconstateerde tekortkomingen zijn opgelost", zegt de dienst. Cybersecurity is inmiddels 'onderdeel van de besturing van de organisatie'. Ook wil de regio Amsterdam, waar Waternet water levert, in 2024 de drinkwatervoorziening onderbrengen in een naamloze vennootschap 'om de sturing en het toezicht te versterken'. Nu is Waternet nog een stichting met beperkter toezicht. "De organisatie is in control als het gaat om het beheersen van cybersecurityrisico’s", schrijft de ILT. De inspectiedienst blijft wel toezicht houden op het bedrijf, maar op dezelfde manier als waarop ze dat bij soortgelijke bedrijven doet.