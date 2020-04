AIVD: staatshackers zitten in vitale infrastructuur als voorbereiding op aanval

Chinese en Iraanse staatshackers hebben in 2019 meerdere keren Nederlandse bedrijven digitaal aangevallen, stelt de AIVD in haar jaarverslag. Verschillende landen hebben zich bovendien in Nederlandse vitale infrastructuur weten in te nestelen.

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst schrijft in het jaarverslag dat met name Chinese staatshackers digitaal hebben gespioneerd bij bedrijven in 'de Nederlandse topsectoren'. Daarbij zochten de aanvallers vooral naar informatie over hoogwaardige technologie. China zou daarmee vooral zijn eigen economische ontwikkeling willen verbeteren. Naast China heeft ook Iran Nederland aangevallen. Die aanvallen waren ook te beschouwen als economische spionage en waren gericht op het verzamelen van technologische kennis. De AIVD noemt geen specifieke namen van getroffen bedrijven.

De AIVD zegt dat er een groot risico is op digitale verstoring en sabotage van vitale infrastructuur. Verschillende landen treffen momenteel voorbereidingen om dergelijke sabotage in de toekomst mogelijk te maken. Daarbij hebben zij zich al 'ingenesteld in de ict-systemen van onder meer vitale infrastructuur'. Angst voor een concrete aanval is er op dit moment niet. "Momenteel ontbreekt het staten aan de intentie om digitale sabotage tegen Nederland in te zetten."

Nederlandse digitale infrastructuur kan volgens de AIVD worden betrokken bij digitale aanvallen. Dat zou voor imagoschade van ons land kunnen zorgen. Mede door die zogenaamde supplychainaanvallen adviseert de AIVD de overheid om maatregelen te nemen rondom 5g. De inlichtingendienst verwacht dat China door de komst van 5g, maar ook door kunstmatige intelligentie en kwantumcomputing, marktleider kan worden. "Het risico bestaat dat China door deze technische dominantie de technologische standaarden voor de toekomst bepaalt en daarmee afhankelijkheid van Chinese technologie creëert voor de rest van de wereld", schrijft de dienst. Dat maakt Nederland nog kwetsbaarder voor sabotage en spionage.

De inlichtingendienst waarschuwt in zijn jaarrapport tot slot ook voor Russische beïnvloeding via sociale media. Dat gaat met name over de toedracht van de MH17-vliegramp.