'Chinese staatshackers stalen documenten van Taiwanese chipfabrikanten'

Chinese staatshackers zouden Taiwanese chipfabrikanten hebben aangevallen. Daarbij zouden ze ontwerpen, broncodes en sdk's hebben gestolen. Het is niet bekend welke bedrijven zijn getroffen en hoeveel informatie er daadwerkelijk is buitgemaakt.

De daders zouden Chinese hackers zijn die door het land zouden worden betaald om bedrijfsgeheimen van chipfabrikanten te stelen. Het onderzoek daarnaar werd uitgevoerd door het Taiwanese beveiligingsbedrijf CyCraft, dat de advanced persistent threat-groep de naam Chimera geeft. De onderzoekers noemen de aanvallen Operation Skeleton Key, omdat de hackers gebruik zouden maken van een 'digitale loper' om bij bedrijven binnen te dringen.

De CyCraft-onderzoekers zagen dat de aanvallers de bedrijven binnendrongen door vpn's over te nemen. Het is niet duidelijk of ze dat deden door de credentials daarvoor te stelen of kwetsbaarheden in de servers uit te buiten. Eenmaal binnen in het netwerk zouden de aanvallers een aangepaste versie van de pentesttool Cobalt Strike hebben geïnstalleerd. De tool werd gebruikt om door het netwerk te bewegen. Daarbij gebruikten ze wachtwoorden die werden gevonden in databases op het netwerk, of wachtwoorden die ergens anders waren gestolen.

Ook gebruikten de aanvallers zelfgemaakte tools die gebaseerd was op andere hackingtools zoals Mimikatz om nieuwe wachtwoorden voor gebruikers aan te maken in het geheugen van de domain controller. Dat was telkens hetzelfde wachtwoord, waardoor de CyCraft-onderzoekers bij de Skeleton Key-naam uit kwamen.

De aanvallers zouden verschillende chipfabrikanten in Taiwan hebben aangevallen, al zegt het bedrijf niet welke dat zijn. Op de genoemde plek zitten onder meer TSMC en MediaTek. De groep zou tussen zeker 2018 en 2019 verschillende semiconductormakers hebben aangevallen en vertrouwelijke gegevens hebben gestolen. Het gaat onder andere om documenten rondom het chipontwerp, software development kits, en broncodes. Hoeveel informatie er daadwerkelijk is buitgemaakt is niet bekend.