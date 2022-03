'Russische veiligheidsdienst brak in 2017 in bij Nederlandse politiesystemen'

De Russische buitenlandse veiligheidsdienst SVR wist in 2017 naar verluidt in te breken in Nederlandse politiesystemen, die toen slecht beveiligd bleken. De hack vond plaats ten tijde van politieonderzoek naar het neerschieten van de MH17-vlucht.

De Nederlandse inlichtingendienst AIVD zou de hack in september 2017 opgemerkt hebben, waarna volgens de Volkskrant 'grote paniek' uitbrak. De krant baseert zich op vier bronnen die bekend zijn met het onderzoek naar de hack. De consternatie zou onder andere groot zijn geweest vanwege de impact op het MH17-onderzoek en omdat de monitoring niet op orde was en het moeilijk bleek de sporen van de inbrekers te achterhalen.

Op verschillende plekken in de systemen trof de AIVD sporen van de aanvallers aan, maar niet duidelijk zou zijn geweest of en zo ja welke data was buitgemaakt. Het voornaamste doel zou zijn geweest om de aanvallers zo snel mogelijk uit de politiesystemen te weren. De AIVD zou snelle maatregelen geëist hebben en inderhaast zou een monitoringsproject door beveiligingsbedrijf Fox-IT en Deloitte zijn opgetuigd.

De hack vond volgens het bericht plaats via een gekraakte server van de Politieacademie. De politie en AIVD reageren niet op de berichtgeving. Niet duidelijk is op basis waarvan de aanval toegeschreven wordt aan de SVR, of aan Cozy Bear, een groepering die gelieerd wordt aan de SVR. Wel zijn er al langer aanwijzingen dat Rusland het MH17-onderzoek op verschillende manieren probeerde te frustreren en beïnvloeden. Onder andere kregen politie en het Openbaar Ministerie in 2017 en later te maken met een verhoogd aantal phishing- en andere aanvallen.