AIVD geeft bedrijven tips voor beveiliging van netwerken

De AIVD heeft een lijst met tips uitgebracht waarmee bedrijven hun ict-infrastructuur zelf beter kunnen beveiligingen. Die 'cybersecurityaanpak' helpt bedrijven informatie en processen beveiligen, risico-inschattingen maken en beveiligingsmiddelen kiezen.

De informatie is afkomstig van het Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging of NBV. Dat is een onderdeel van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. De NBV helpt bedrijven en instanties om hun netwerken beter te beveiligen met kennis die door de AIVD wordt opgedaan. De dienst heeft de Cybersecurityaanpak Verdedigbaar Netwerk uitgebracht. In de gids staan praktische tips voor bedrijven en beveiligers die draaien rondom vier pijlers: contextanalyse, weerstand, detectie en schadebeperking.

De gids schrijft voor hoe bedrijven eerst kunnen analyseren hoe hun netwerk is opgebouwd en waar mogelijke kwetsbaarheden zitten. Daarna gaan de tips over op het weerbaarder maken daarvan, met bijvoorbeeld netwerksegmentatie en toegangscontroles. Vervolgens komt de detectie van incidenten aan bod via endpoint- of network-based-detectie en door werknemers voor te lichten. Tot slot zijn er regels voor incident response en voor recoveryplannen.

De AIVD helpt bedrijven niet actief met beveiliging, maar werkt samen met andere instanties zoals het Nationaal Cyber Security Centrum om bedrijven te waarschuwen voor mogelijke incidenten. De laatste jaren is er vanuit dergelijke overheidsinstanties meer aandacht voor de beveiliging van externe bedrijven, ook als die niet vallen onder de zogeheten vitale infrastructuur.