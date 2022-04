AIVD waarschuwt organisaties voor dreiging quantumcomputers voor cryptografie

De AIVD roept organisaties op om actief na te denken over het beschermen van gevoelige data tegen de quantumcomputer. De veiligheidsdienst doet een oproep aan IT-beveiligers om voorbereidingen te treffen voor de impact die quantumcomputers gaan hebben op cryptografie.

Experts verwachten dat we nog circa 10 tot 20 jaar verwijderd zijn van een quantumcomputer die de huidige cryptografische standaard kan kraken. De kans dat dit al in de komende tien jaar gebeurt is klein, maar volgens de AIVD is het belangrijk dat organisaties nu al passende maatregelen nemen.

Maatregelen zijn nu al noodzakelijk volgens de AIVD, omdat quantumcomputers mogelijk sneller in staat zijn de huidige cryptografische standaarden te kraken dan nu wordt verwacht. Daarnaast kan de data die nu versleuteld wordt verstuurd ergens onderschept worden en dan jaren later alsnog worden ontcijferd. Daarom wil de veiligheidsdienst organisaties met een brochure wijzen op de voorzorgsmaatregelen die ze kunnen nemen.

De AIVD noemt als oplossing 'post-quantumcryptografie'. Deze vorm van cryptografie is gebaseerd op wiskundige problemen die moeilijk zijn te kraken door quantumcomputers. Goede standaarden van dit type cryptografie zijn volgens de AIVD 'nog niet volwassen', maar organisaties kunnen hun systemen al wel voorbereiden op de komst van deze nieuwe standaarden.

Tot slot adviseert de AIVD om gevoelige data die niet naar buiten mag komen te beveiligen met zowel een laag asymmetrische cryptografie als een laag symmetrische cryptografie. Ook kan het een overweging zijn om echt gevoelige data helemaal offline te halen, aldus de veiligheidsdienst.

Tests met quantumcomputers hebben de afgelopen jaren al laten zien dat specifieke berekeningen veel sneller uit kunnen worden gevoerd dan met een gewone computer. Tot nu toe is de ontwikkeling van deze quantumcomputers nog niet in een stadium waarbij deze technologie ingezet kan worden voor het kraken van cryptografie, al wordt er met regelmaat een nieuwe doorbraak geclaimd door onderzoekers, bijvoorbeeld door Google in 2019 en afgelopen zomer nog door China.