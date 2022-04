RTL Nederland betaalt hackers 8500 euro na ransomwareaanval

RTL Nederland heeft 8500 euro aan cybercriminelen betaald nadat de organisatie slachtoffer werd van een ransomewareaanval. De systemen konden volgens RTL Nederland worden hersteld door middel van back-ups, maar er is besloten om de aanvallers ook te betalen.

RTL Nieuws meldt dat het is ingegaan op de eis van cybercriminelen om omgerekend 8500 euro aan bitcoin te betalen aan de criminelen achter de aanval. Dat terwijl de organisatie de geïnfecteerde systemen kon herstellen met back-ups. Volgens RTL is er geen data buitgemaakt.

Begin deze maand kwamen er berichten naar buiten dat de computersystemen van RTL Nederland getroffen zouden zijn door ransomware. RTL Nederland bevestigt nu dat op 9 september een ransomwareaanval werd ontdekt op het kantoor van RTL in Hilversum. Het redactiesysteem van RTL Nieuws en het systeem om advertenties in te plannen werden getroffen door de aanval. Het zou gaan om de CryTOX-ransomware.

RTL Nederland-cto Giovanni Piccirilli zei in een verklaring tegenover RTL Nieuws: "We hebben onmiddellijk besloten om onze systemen te isoleren om verdere aantasting te voorkomen. We hebben alles kunnen herbouwen met eigen schone back-upsystemen." Volgens Piccirilli was de situatie binnen een 'aantal dagen' onder controle.

Volgens bronnen die bezig zijn met het onderzoek naar de aanval is het geëiste losgeld betaald om zo opsporing van de daders mogelijk te maken. De bitcoinbetaling zou een spoor naar de daders kunnen zijn. De politie adviseert juist om niet in te gaan op geldeisen van criminelen, omdat dit het verdienmodel in stand houdt.