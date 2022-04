Politie haalt 'voor cybercriminelen belangrijke vpn-dienst' DoubleVPN offline

Politiediensten hebben dinsdag DoubleVPN offline gehaald. De Nederlandse politie leidde het onderzoek naar de vpn-dienst. DoubleVPN zou voornamelijk gebruikt worden door criminelen om bijvoorbeeld ransomware te kunnen verspreiden.

DoubleVPN bood volgens de Nederlandse politie verschillende vpn-diensten, zoals enkele, dubbele, driedubbele en viervoudige vpn-verbindingen. De goedkoopste dienst zou 22 euro per maand hebben gekost. DoubleVPN zou een kleine provider zijn, die volgens de politie belangrijk was voor cybercriminelen. Voornamelijk ransomware-verspreiders en phishingfraudeurs zouden de dienst hebben gebruikt.

Daarnaast werd volgens de politie op 'verschillende fora veel' over de dienst gesproken en maakte het bedrijf achter de dienst zelf ook reclame op deze fora. Het zou om voornamelijk Russische en Engelse cybercrimefora gaan. Het bedrijf zelf wordt ervan verdacht ook een criminele organisatie te zijn die aan witwassen doet. Ook zou het bedrijf medeplichtig zijn aan of betrokken bij strafbare feiten die door klanten zijn gepleegd. Hierbij doelt de politie op hacken, het verkopen en verspreiden van malware en het verkopen van buitgemaakte klantgegevens.

De vpn-dienst had in veel landen servers staan; de Nederlandse politie werkte daarom niet alleen. Onder meer Duitse, Amerikaanse en Canadese politiediensten hielpen bij het onderzoek, evenals Europol en Eurojust. Hackers van het Digital Intrusion Team van de landelijke politie drongen de infrastructuur van DoubleVPN binnen. Dinsdag zijn servers van de dienst in beslag genomen. De site van DoubleVPN laat nu een waarschuwingspagina zien van de politiediensten.

Of er verdachten zijn aangehouden, is niet bekend. Wel laat de politie op de site van DoubleVPN weten dat data van de servers van de vpn in beslag is genomen. Het gaat onder meer om persoonlijke gegevens van DoubleVPN-klanten, evenals logs en statistieken.