Politie arresteert drie verdachten van simswapaanval op T-Mobile

Het Limburgse cybercrimeteam van de politie heeft een simswapnetwerk opgerold dat tientallen telefoonnummers van T-Mobile-klanten wist over te hevelen om zo voor tienduizenden euro's aan cryptomunten buit te maken. Drie verdachten zijn aangehouden.

Het cybercrimeteam van de politie Limburg hield dinsdag drie verdachten aan die betrokken zouden zijn bij het stelen van tientallen telefoonnummers van klanten van T-Mobile. Via simswapping wisten zij de nummers over te zetten naar andere telefoons, waarna zij bitcoins konden stelen van de eigenaars van de telefoonnummers doordat ze na de simswap verificatie-sms'jes konden onderscheppen van accounts van onlinecryptowallets.

De drie verdachten, een 21-jarige man uit Stein, een 21-jarige man uit Elsloo en een 23-jarige man uit Heerlen, zouden deel uitmaken van een simswapnetwerk gekoppeld aan een T-Mobilewinkel in Heerlen. Eind februari werden al drie medewerkers van de winkel aangehouden na een klacht van T-Mobile. Zij werden verdacht van het installeren van software die op afstand computers van T-Mobile kon overnemen, om zo telefoonnummers op te zoeken en klantgegevens in te zien. In maart deed de politie een inval in een telefoonwinkel in het Limburgse Vaals. Vandaaruit hadden criminelen toegang tot het dealersportaal TAS van T-Mobile. Via dat dealersportaal konden tientallen 06-nummers overgenomen worden.

Die inval in maart heeft geleid tot de aanhoudingen van dinsdag. Sporen op in beslag genomen apparatuur zouden naar de drie verdachten hebben geleid. Zij zouden de simswaps hebben uitgevoerd, zegt NRC. De drie worden verdacht van computervredebreuk en witwassen. Ze kunnen drie tot zes jaar gevangenisstraf krijgen. Bij de verdachten werd contant geld in beslag genomen. Hoeveel precies wil de politie niet zeggen.

NRC schrijft dat van slachtoffers voor tienduizenden euro's aan cryptomunten is gestolen. T-Mobile heeft de meeste slachtoffers deels gecompenseerd, maar de provider acht zich niet verantwoordelijk voor onlineaccounts die met een sms-code beveiligd zijn. T-Mobile raadt het gebruik van sms voor 2fa af voor waardevolle accounts.