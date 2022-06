Coinbase stuurde door fout melding over 2fa-wijziging naar 125.000 gebruikers

Coinbase heeft per ongeluk 125.000 gebruikers een e-mail gestuurd met de melding dat hun instellingen voor tweefactorauthenticatie waren gewijzigd, terwijl dat niet het geval was. Veel gebruikers dachten daardoor dat hun account was gehackt.

In een tijdspanne van 82 minuten werden er vrijdagavond Nederlandse tijd grofweg 125.000 meldingen aan klanten gestuurd, meldt Coinbase. Volgens de cryptovalutahandelaar ontdekte het bedrijf zelf de fout en werden de notificaties stopgezet. Een woordvoerder van Coinbase zegt tegen CNBC dat dit kwam door een interne fout en dat er geen sprake is van een hack of invloed van buitenaf.

De desbetreffende klanten kregen een e-mail met daarin de melding "Your 2-step verification settings have been changed." Sommige klanten raakten daardoor in paniek. Een Amerikaan die het bericht kreeg, vertelt tegenover CNBC dat hij dacht dat hij zijn cryptogeld kwijt zou raken en besloot om alles snel te verkopen.

Vorige week publiceerde CNBC een artikel over klachten van Coinbase-gebruikers. De nieuwszender sprak met Amerikanen die cryptovaluta verloren bij het handelsplatform, omdat hun account was overgenomen door derden. Het is niet duidelijk hoe dat gebeurde; wellicht gaat het om simswapping. Het zou ingewikkeld zijn voor de klanten om in contact te komen met Coinbase en het platform zou klachten slecht afhandelen. Coinbase heeft in totaal 68 miljoen gebruikers.